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Російським окупантам дозволили не дотримуватися посту

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 лютого 2023, 15:42
Священник РПЦ і російські військові, ілюстративне фото Getty Images

У Російській православній церкві заявили, що загарбники, які воюють проти України, можуть не обмежувати себе в їжі у Великий піст.

Джерело: голова інформаційної комісії Московської єпархії РПЦ Олександр Волков у коментарі державному агентству ТАСС

Деталі: У православних християн у понеділок розпочалася сирна "седмиця" (тиждень) або Масляна – останній підготовчий тиждень перед багатоденним Великим постом, коли з їжі, за церковним статутом, уже виключається м'ясна їжа, але ще дозволяються молочні продукти.

Пряма мова: "Православній людині важливо цього тижня якось для себе продумати міру посту, виходячи зі свого здоров'я, своєї роботи, можливостей, тому що зазвичай люди люблять цю відповідальність передоручати священику. Кожна людина повинна сама по совісті підійти...

Якщо людина перебуває на військовій службі, тим більше в зоні проведення бойових дій, то ні про який такий тілесний піст, напевно, мови бути не може в принципі".

Більше деталей: Водночас російський священник зазначив, що для будь-якої людини, де б вона не перебувала і чим би не займалася, Великий піст завжди має полягати в обмеженні себе не стільки в їжі та питті, скільки в тих речах, до яких у людини є якась нездорова пристрасть, наприклад, погані звички. Це, за словами Волкова, може бути обмеження себе в перегляді розважальних передач, палінні, надмірному вживанні кави або користуванні соцмережами.

Представник РПЦ не згадав серед "поганих звичок" захоплення території чужої країни й убивства мирних мешканців. 

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Теми: Росіяцерквавійнаїжа
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