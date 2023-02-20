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Российским оккупантам разрешили не соблюдать пост

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 14:42
Российским оккупантам разрешили не соблюдать пост
Священник РПЦ и российские военные, иллюстративное фото Getty Images

В Русской православной церкви заявили, что захватчики, которые воюют против Украины, могут не ограничивать себя в пище в Великий пост.

Источник: председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков в комментарии государственному агентству ТАСС

Детали: У православных христиан в понедельник началась сырная "седмица" (неделя) или Масленица – последняя подготовительная неделя перед многодневным Великим постом, когда из пищи, по церковному уставу, уже исключается мясная пища, но еще разрешаются молочные продукты.

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Прямая речь: "Православному человеку важно на этой неделе как-то для себя продумать меру поста, исходя из своего здоровья, своей работы, возможностей, потому что обычно люди любят эту ответственность перепоручать священнику. Каждый человек должен сам по совести подойти…

Если человек находится на военной службе, тем более в зоне проведения боевых действий, то ни о каком таком телесном посте, наверное, речи быть не может в принципе".

Больше деталей: При этом российский священник отметил, что для любого человека, где бы он ни находился и чем бы ни занимался, Великий пост всегда должен заключаться в ограничении себя не столько в пище и питье, сколько в тех вещах, к которым у человека есть какое-то нездоровое пристрастие, например, дурные привычки. Это, по словам Волкова, может быть ограничение себя в просмотре развлекательных передач, курении, чрезмерном употреблении кофе или пользовании соцсетями.

Представитель РПЦ не упомянул среди "плохих привычек" захват территории чужой страны и убийства мирных жителей.

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Темы: Росcияцерковьвойнаеда
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