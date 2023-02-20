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Китай сказав США "не читати йому лекції" щодо постачання зброї до Росії

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 20 лютого 2023, 16:34
Президент РФ Володимир Путін та лідер КНР Сі Цзіньпінь, фото АP

У Міністерстві закордонних справ Китаю в понеділок заявили, що США "не мають права читати лекції" щодо постачання зброї, на тлі занепокоєння тим, що КНР може передати зброю Росії.

Джерело: СNN із посиланням на речника МЗС КНР Вана Веньбіня

Пряма мова: "Саме американська сторона, а не китайська, постачає постійний потік зброї на поле бою. Американська сторона не має права читати нотації Китаю, і ми ніколи не погодимося з тим, щоб США диктували або навіть чинили тиск на китайсько-російські відносини.

Хто закликає до діалогу і миру, а хто роздає ножі і заохочує конфронтацію?".

Деталі: Він додав, що Китай продовжує "закликати до миру і сприяти переговорам" для вирішення "конфлікту в Україні".

Передісторія: 

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення свого партнерства з Москвою шляхом надання російським військовим "летальної підтримки". За деякими даними, Блінкен підняв це питання під час зустрічі з очільником МЗС КНР Ван І в суботу.
  • Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила у неділю, що Китай перетне "червону лінію", якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії у війні проти України.

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Теми: КитайСШАзброяРосія
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