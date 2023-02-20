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Китай сказал США "не читать ему лекции" о поставках оружия в Россию

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 15:34
Китай сказал США не читать ему лекции о поставках оружия в Россию
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпинь, фото АР

В Министерстве иностранных дел Китая в понедельник заявили, что США "не имеют права читать лекции" о поставках оружия, на фоне опасений, что КНР может передать оружие России.

Источник: СNN со ссылкой на представителя МИД КНР Вана Вэньбиня

Прямая речь: "Именно американская сторона, а не китайская, поставляет постоянный поток оружия на поле боя. Американская сторона не имеет права читать нотации Китаю, и мы никогда не согласимся с тем, чтобы США диктовали или даже оказывали давление на китайско-российские отношения. 

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Кто призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет конфронтацию?".

Детали: Он добавил, что Китай продолжает "призывать к миру и способствовать переговорам" для решения "конфликта в Украине".

Предыстория: 

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  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что обеспокоен тем, что Пекин рассматривает возможность усиления своего партнерства с Москвой путем предоставления российским военным "летальной поддержки". По некоторым данным, Блинкен поднял этот вопрос во время встречи с главой МИД КНР Ван И в субботу.
  • Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в воскресенье, что Китай пересечет "красную линию", если решит предоставить летальную военную помощь России в войне против Украины.

Темы: КитайСШАоружиеРосcия
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