Китай сказал США "не читать ему лекции" о поставках оружия в Россию

В Министерстве иностранных дел Китая в понедельник заявили, что США "не имеют права читать лекции" о поставках оружия, на фоне опасений, что КНР может передать оружие России.

Источник: СNN со ссылкой на представителя МИД КНР Вана Вэньбиня

Прямая речь: "Именно американская сторона, а не китайская, поставляет постоянный поток оружия на поле боя. Американская сторона не имеет права читать нотации Китаю, и мы никогда не согласимся с тем, чтобы США диктовали или даже оказывали давление на китайско-российские отношения.

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Кто призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет конфронтацию?".

Детали: Он добавил, что Китай продолжает "призывать к миру и способствовать переговорам" для решения "конфликта в Украине".

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