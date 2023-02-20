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Прикордонники разом із ЗСУ контратакувати під Бахмутом: знищена група "вагнерівців"

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 20 лютого 2023, 17:29
Фото: ДПСУ

Прикордонники за минулу добу відбили шість атак ворога та у взаємодії зі Збройними силами України контратакували "вагнерівців" під Бахмутом, знищивши групу окупантів.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Деталі: У ДПСУ повідомляють, що прикордонники-мінометники знищили піхоту противника, а оператори БПЛА навели і скорегували вогонь на нападників, які намагались сховатись від обстрілів. 

Надвечір захисники зі стрілецької зброї зупинили 20 "вагнерівців" у передмісті Бахмута. Нападники закріпились у спорудах й очікували на вогневу підтримку. Прикордонники-розвідники у взаємодії з бійцями ЗСУ контратакували ворога. У ближньому бою знищено шістьох окупантів, девʼять – поранено, решта – втекла.

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Теми: Прикордонна службаВагнерБахмут
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