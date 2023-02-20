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Пограничники вместе с ВСУ контратаковали под Бахмутом: уничтожена группа "вагнеровцев"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 16:29
Пограничники вместе с ВСУ контратаковали под Бахмутом: уничтожена группа вагнеровцев
Фото: ГПСУ

Пограничники за минувшие сутки отбили шесть атак врага и во взаимодействии с Вооруженными силами Украины контратаковали "вагнеровцев" под Бахмутом, уничтожив группу оккупантов.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Детали: В ГПСУ сообщают, что пограничники-минометчики уничтожили пехоту противника, а операторы БПЛА навели и скорректировали огонь на нападающих, которые пытались скрыться от обстрелов. 

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К вечеру защитники из стрелкового оружия остановили 20 "вагнеровцев" в пригороде Бахмута. Нападающие закрепились в сооружениях и ожидали огневой поддержки. Пограничники-разведчики во взаимодействии с бойцами ВСУ контратаковали врага. В ближнем бою уничтожены шесть оккупантов, девять – ранены, остальные – сбежали.

Всего отражено шесть атак противника.

Темы: Пограничная службаВагнерБахмут
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