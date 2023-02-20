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Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 18:23
фото: ФБ Зеленського

Міністерство оборони США в понеділок оголосило про виділення чергового пакета військової допомоги Україні загальним обсягом 460 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з переліком, до пакета увійшли додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів і мінометні снаряди калібру 120 міліметрів.

Також у пакеті – чотири радіолокаційні системи, додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди (кількість не уточнюється), близько 2000 протитанкових ракет, чотири бойові машини піхоти Bradley, дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, медичні засоби та запчастини для техніки.

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги США на суму 400 мільйонів доларів до цього було оголошено наприкінці січня, до нього увійшли зокрема танки M1 Abrams. Загальний же обсяг американської військової допомоги Україні з лютого 2022 року вже перевищив 28 мільярдів доларів. 

Про останню допомогу стало відомо на тлі неоголошеного візиту американського президента Джо Байдена до Києва в понеділок, що відбувся за кілька днів до річниці вторгнення Росії в Україну. Там він зустрівся з Володимиром Зеленським і анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію.

З Києва вирушає до Польщі, де зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою та лідерами інших країн східного флангу НАТО - як і анонсували заздалегідь. 

ВІДЕО ДНЯ

Розбір деталей візиту Байдена дивіться у новому відео "Європейської правди".

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Теми: СШАУкраїназброя
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