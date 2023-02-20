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Пентагон объявил детали нового пакета военной помощи Украине

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 18:23
фото: ФБ Зеленского

Министерство обороны США в понедельник объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине общим объемом 460 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно перечню, в пакет вошли дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и минометные снаряды калибра 120 миллиметров.

Также в пакете - четыре радиолокационные системы, дополнительные ПТРК Javelin и подрывные снаряды (количество не уточняется), около 2000 противотанковых ракет, четыре боевые машины пехоты Bradley, две тактические машины, противопехотные мины Claymore, приборы ночного видения, средства связи, медицинские средства и запчасти для техники.

Напомним, последний пакет военной помощи США на сумму 400 миллионов долларов до этого был объявлен в конце января, в него вошли в частности танки M1 Abrams. Общий же объем американской военной помощи Украине с февраля 2022 года уже превысил 28 миллиардов долларов.

О последней помощи стало известно на фоне необъявленного визита американского президента Джо Байдена в Киев в понедельник, который состоялся за несколько дней до годовщины вторжения России в Украину. Там он встретился с Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.

Из Киева отправляется в Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами других стран восточного фланга НАТО - как и анонсировали заранее.

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Разбор деталей визита Байдена смотрите в новом видео "Европейской правды".

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Темы: СШАУкраинаоружие
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