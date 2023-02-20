Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон объявил детали нового пакета военной помощи Украине

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 17:23
Пентагон объявил детали нового пакета военной помощи Украине
фото: ФБ Зеленского

Министерство обороны США в понедельник объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине общим объемом 460 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно перечню, в пакет вошли дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и минометные снаряды калибра 120 миллиметров.

Реклама:

Также в пакете - четыре радиолокационные системы, дополнительные ПТРК Javelin и подрывные снаряды (количество не уточняется), около 2000 противотанковых ракет, четыре боевые машины пехоты Bradley, две тактические машины, противопехотные мины Claymore, приборы ночного видения, средства связи, медицинские средства и запчасти для техники.

Напомним, последний пакет военной помощи США на сумму 400 миллионов долларов до этого был объявлен в конце января, в него вошли в частности танки M1 Abrams. Общий же объем американской военной помощи Украине с февраля 2022 года уже превысил 28 миллиардов долларов.

О последней помощи стало известно на фоне необъявленного визита американского президента Джо Байдена в Киев в понедельник, который состоялся за несколько дней до годовщины вторжения России в Украину. Там он встретился с Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.

ВИДЕО ДНЯ

Из Киева отправляется в Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами других стран восточного фланга НАТО - как и анонсировали заранее.

Разбор деталей визита Байдена смотрите в новом видео "Европейской правды".

Темы: СШАУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
На Западе опасаются, что "мирный план" Китая подорвет поддержку Украины в ООН - Bloomberg
США предоставляют Украине дополнительные $10 млн на ремонт энергетического оборудования - Блинкен
Боррель: Украине надо срочно передавать все боеприпасы армии ЕС
Украинский солдат, который обучается на Leopard 2, сравнил немецкие танки с "Мерседесом"
Последние новости
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
Все новости...
Реклама: