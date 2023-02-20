Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол показав, як український екіпаж стріляє з Leopard 2

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 18:10

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв опублікував відео з навчань українських військових, які опановують танки Leopard 2A6.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Перший постріл українського екіпажу на німецькому танку Leopard 2A6 під час тренувань на військовому полігоні у місті Мунстер, Німеччина! Знято сьогодні з борта німецького бронетранспортера Фукс", - розповів посол на своїй Facebook-сторінці.

Макеєв відвідав тренування українських військ спільно з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який підтвердив, що навчання ідуть згідно з планом.

Німеччина планує доставити бойові танки в Україну до кінця березня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 17 лютого у Мюнхені закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: танкиЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Байден про призупинення РФ договору про ядерну зброю: Велика помилка

Оновлено"Слуга" Трухін пішов на угоду зі слідством і визнав, що пропонував хабар

Арахамія прогнозує ще мінус три мандати нардепів у Верховній Раді

Іспанія передасть Україні 6 танків Leopard 2

фотоПригожин показав гору трупів вагнерівців: каже, загинули через "снарядний голод"

Україна вводить санкції на 50 років проти всіх банків та фінансових установ РФ

Усі новини...
танки
Міністр оборони Британії пояснив затримки з формуванням танкових батальйонів для України
"Щойно будуть боєздатними": Рютте розповів про перспективи поставки 100 Leopard 1
Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки Україні, зробити це зараз
Останні новини
18:04
Гроші під контролем: які застосунки допоможуть управляти особистими фінансами
18:04
Минулого року українські діти провели в укриттях понад 900 годин
17:47
Боти Пригожина прийшли на "путінг" випрошувати снаряди – ВВС
17:45
відеоНічне полювання спецпризначенців СБУ: згоріли 5 російських танків і САУ "Акація"
17:35
Міжнародна федерація журналістів призупинила членство росіян через війну в Україні
17:18
Китай закликав державні компанії відмовитись від послуг аудиторів "Великої четвірки" - ЗМІ
16:48
Прем’єр Іспанії їде з неоголошеним візитом в Україну - ЗМІ
16:42
Байден про призупинення РФ договору про ядерну зброю: Велика помилка
16:40
фотоМаршрут у формі собаки: киянин пробіг півмарафон, щоб допомогти кінологічному підрозділу
16:26
Індія під час головування в G20 не хоче обговорювати додаткові санкції проти РФ – ЗМІ
Усі новини...