Посол показав, як український екіпаж стріляє з Leopard 2

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв опублікував відео з навчань українських військових, які опановують танки Leopard 2A6.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Перший постріл українського екіпажу на німецькому танку Leopard 2A6 під час тренувань на військовому полігоні у місті Мунстер, Німеччина! Знято сьогодні з борта німецького бронетранспортера Фукс", - розповів посол на своїй Facebook-сторінці.

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Макеєв відвідав тренування українських військ спільно з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який підтвердив, що навчання ідуть згідно з планом.

Німеччина планує доставити бойові танки в Україну до кінця березня.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц 17 лютого у Мюнхені закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні.