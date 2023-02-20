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Посол показал, как украинский экипаж стреляет из Leopard 2

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 18:10

Посол Украины в Германии Алексей Макеев опубликовал видео с учений украинских военных, которые осваивают танки Leopard 2A6.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Первый выстрел украинского экипажа на немецком танке Leopard 2A6 во время тренировок на военном полигоне в городе Мунстер, Германия! Снято сегодня с борта немецкого бронетранспортера Фукс", - рассказал посол на своей Facebook-странице.

Макеев посетил тренировки украинских войск совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который подтвердил, что учения идут согласно плану.

Германия планирует доставить боевые танки в Украину до конца марта.

Канцлер Германии Олаф Шольц 17 февраля в Мюнхене призвал международных партнеров, которые имеют на вооружении боевые танки западного образца, прислать их Украине.

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Темы: танкиВооруженные силы
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