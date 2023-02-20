З'явились деталі російського удару по Запоріжжю: попередньо прилетів "Іскандер"

Схоже на те, що в понеділок росіяни атакували передмістя Запоріжжя ракетами "Іскандер-К".

Джерело: Запорізька ОДА в Telegram

Дослівно: "Сьогодні ворог атакував передмістя обласного центру попередньо ракетами "Іскандер-К".

Деталі: Згідно з повідомленням, було зафіксовано влучання у поле поруч з приватними будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівка.

Обійшлося без жертв.

Зараз на місці влучання працюють відповідні служби.

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Що передувало: 20 лютого вдень влада Запорізької області повідомила про чергову атаку росіян і роботу ППО.

Станом на 16:15 було оголошено повітряну тривогу у Запорізькій, а також Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях, так само як на Луганщині та в окупованому Криму. Станом на 16:39 тривогу скасували.