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Появились детали российского удара по Запорожью: предварительно прилетел "Искандер"

Евгений КизиловПонедельник, 20 февраля 2023, 17:53
Появились детали российского удара по Запорожью: предварительно прилетел Искандер
Фото с места обстрела, источник: Запорожская ОГА

Похоже на то, что в понедельник россияне атаковали пригород Запорожья ракетами "Искандер-К".

Источник: Запорожская ОГА в Telegram

Дословно: "Сегодня враг атаковал пригород областного центра предварительно ракетами "Искандер-К".

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Детали: Согласно сообщению, было зафиксировано попадание в поле рядом с частными домами. Взрывной волной поврежден жилой дом и автомобиль.

Обошлось без жертв.

Сейчас на месте попадания работают соответствующие службы.

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Что предшествовало: 20 февраля днем власти Запорожской области сообщили об очередной атаке россиян и работе ПВО.

По состоянию на 16:15 была объявлена воздушная тревога в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях, а также в оккупированном Крыму. По состоянию на 16:39 тревогу отменили.

Темы: Запорожьеобстрел
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