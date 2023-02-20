Появились детали российского удара по Запорожью: предварительно прилетел "Искандер"

Похоже на то, что в понедельник россияне атаковали пригород Запорожья ракетами "Искандер-К".

Источник: Запорожская ОГА в Telegram

Дословно: "Сегодня враг атаковал пригород областного центра предварительно ракетами "Искандер-К".

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Детали: Согласно сообщению, было зафиксировано попадание в поле рядом с частными домами. Взрывной волной поврежден жилой дом и автомобиль.

Обошлось без жертв.

Сейчас на месте попадания работают соответствующие службы.

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Что предшествовало: 20 февраля днем власти Запорожской области сообщили об очередной атаке россиян и работе ПВО.

По состоянию на 16:15 была объявлена воздушная тревога в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях, а также в оккупированном Крыму. По состоянию на 16:39 тревогу отменили.