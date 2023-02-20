Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Заході побоюються, що "мирний план" Китаю підірве підтримку України в ООН – Bloomberg

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 18:11

"Мирний план" Китаю для вирішення повномасштабної війни Росії проти України, вважають західні країни, може здобути підтримку країн "Глобального Півдня" й тим самим зменшити кількість голосів за аналогічні проукраїнські ініціативи в ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Bloomberg.

Наразі подробиць "мирного плану" китайська сторона не оприлюднила, але топ-дипломат Китаю Ван Ї заявив, що там міститимуться заклики до територіальної цілісності, недоторканності ядерних об’єктів і протидії використанню хімічної зброї.

Реклама:

Європейські чиновники, знайомі з "мирним планом", на умовах анонімності розповіли Bloomberg, що очікують від ініціативи Китаю також закликів до припинення вогню і припинення постачання зброї в Україну.

За їхніми словами, США та їхні союзники вважають, що російський президент Владімір Путін може виголосити подібні заяви під час свого послання Федеральним зборам у вівторок.

Співрозмовники Bloomberg також припускають, що Путін може запропонувати проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, присвячений річниці подій 24 лютого, аби скласти конкуренцію проєкту, який підтримали союзники України, із вимогами до Росії вивести війська й припинити бойові дії.

ВІДЕО ДНЯ

Хоча "мирний план" Китаю має мало шансів на успіх, союзники США, за даними Bloomberg, стурбовані тим, що ця пропозиція може здобути відгук у країнах "Глобального Півдня" і потенційно привернути голоси в ООН.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що президент Китаю Сі Цзіньпін має намір виступити з "мирною промовою" в річницю початку війни в Україні, де, ймовірно, і буде представлений згаданий "мирний план".

Як відомо, співробітництво між Москвою та Пекіном зміцнилося після того, як 24 лютого Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Китай відмовився критикувати дії Москви, натомість звинувативши США і НАТО в провокуванні Кремля, і розкритикував санкції проти Росії. Росія своєю чергою рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах зі США щодо Тайваню.

Теми: КитайвійнаЗахідООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Китай
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Понад половина німців стурбована зближенням Китаю та Росії
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Останні новини
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
Усі новини...
Реклама: