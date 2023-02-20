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На Заході побоюються, що "мирний план" Китаю підірве підтримку України в ООН – Bloomberg

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 19:11

"Мирний план" Китаю для вирішення повномасштабної війни Росії проти України, вважають західні країни, може здобути підтримку країн "Глобального Півдня" й тим самим зменшити кількість голосів за аналогічні проукраїнські ініціативи в ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Bloomberg.

Наразі подробиць "мирного плану" китайська сторона не оприлюднила, але топ-дипломат Китаю Ван Ї заявив, що там міститимуться заклики до територіальної цілісності, недоторканності ядерних об’єктів і протидії використанню хімічної зброї.

Європейські чиновники, знайомі з "мирним планом", на умовах анонімності розповіли Bloomberg, що очікують від ініціативи Китаю також закликів до припинення вогню і припинення постачання зброї в Україну.

За їхніми словами, США та їхні союзники вважають, що російський президент Владімір Путін може виголосити подібні заяви під час свого послання Федеральним зборам у вівторок.

Співрозмовники Bloomberg також припускають, що Путін може запропонувати проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, присвячений річниці подій 24 лютого, аби скласти конкуренцію проєкту, який підтримали союзники України, із вимогами до Росії вивести війська й припинити бойові дії.

Хоча "мирний план" Китаю має мало шансів на успіх, союзники США, за даними Bloomberg, стурбовані тим, що ця пропозиція може здобути відгук у країнах "Глобального Півдня" і потенційно привернути голоси в ООН.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що президент Китаю Сі Цзіньпін має намір виступити з "мирною промовою" в річницю початку війни в Україні, де, ймовірно, і буде представлений згаданий "мирний план".

Як відомо, співробітництво між Москвою та Пекіном зміцнилося після того, як 24 лютого Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Китай відмовився критикувати дії Москви, натомість звинувативши США і НАТО в провокуванні Кремля, і розкритикував санкції проти Росії. Росія своєю чергою рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах зі США щодо Тайваню.

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Теми: КитайвійнаЗахідООН
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