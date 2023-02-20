Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Западе опасаются, что "мирный план" Китая подорвет поддержку Украины в ООН - Bloomberg

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 18:11

"Мирный план" Китая для решения полномасштабной войны России против Украины, считают западные страны, может получить поддержку стран "Глобального Юга" и тем самым уменьшить количество голосов за аналогичные проукраинские инициативы в ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Bloomberg.

Сейчас подробностей "мирного плана" китайская сторона не обнародовала, но топ-дипломат Китая Ван И заявил, что там будут содержаться призывы к территориальной целостности, неприкосновенности ядерных объектов и противодействия использованию химического оружия.

Реклама:

Европейские чиновники, знакомые с "мирным планом", на условиях анонимности рассказали Bloomberg, что ожидают от инициативы Китая также призывов к прекращению огня и прекращению поставок оружия в Украину.

По их словам, США и их союзники считают, что российский президент Владимир Путин может произнести подобные заявления во время своего послания Федеральному собранию во вторник.

Собеседники Bloomberg также предполагают, что Путин может предложить проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященный годовщине событий 24 февраля, чтобы составить конкуренцию проекту, который поддержали союзники Украины, с требованиями к России вывести войска и прекратить боевые действия.

ВИДЕО ДНЯ

Хотя "мирный план" Китая имеет мало шансов на успех, союзники США, по данным Bloomberg, обеспокоены тем, что это предложение может получить отклик в странах "Глобального Юга" и потенциально привлечь голоса в ООН.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что президент Китая Си Цзиньпин намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала войны в Украине, где, вероятно, и будет представлен упомянутый "мирный план".

Как известно, сотрудничество между Москвой и Пекином укрепилось после того, как 24 февраля Россия решила начать полномасштабное вторжение в Украину.

Китай отказался критиковать действия Москвы, вместо этого обвинив США и НАТО в провоцировании Кремля, и раскритиковал санкции против России. Россия в свою очередь решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США по Тайваню.

Темы: КитайвойнаЗападООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Китай
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
Все новости...
Реклама: