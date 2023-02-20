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На Западе опасаются, что "мирный план" Китая подорвет поддержку Украины в ООН - Bloomberg

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 19:11

"Мирный план" Китая для решения полномасштабной войны России против Украины, считают западные страны, может получить поддержку стран "Глобального Юга" и тем самым уменьшить количество голосов за аналогичные проукраинские инициативы в ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Bloomberg.

Сейчас подробностей "мирного плана" китайская сторона не обнародовала, но топ-дипломат Китая Ван И заявил, что там будут содержаться призывы к территориальной целостности, неприкосновенности ядерных объектов и противодействия использованию химического оружия.

Европейские чиновники, знакомые с "мирным планом", на условиях анонимности рассказали Bloomberg, что ожидают от инициативы Китая также призывов к прекращению огня и прекращению поставок оружия в Украину.

По их словам, США и их союзники считают, что российский президент Владимир Путин может произнести подобные заявления во время своего послания Федеральному собранию во вторник.

Собеседники Bloomberg также предполагают, что Путин может предложить проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященный годовщине событий 24 февраля, чтобы составить конкуренцию проекту, который поддержали союзники Украины, с требованиями к России вывести войска и прекратить боевые действия.

Хотя "мирный план" Китая имеет мало шансов на успех, союзники США, по данным Bloomberg, обеспокоены тем, что это предложение может получить отклик в странах "Глобального Юга" и потенциально привлечь голоса в ООН.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что президент Китая Си Цзиньпин намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала войны в Украине, где, вероятно, и будет представлен упомянутый "мирный план".

Как известно, сотрудничество между Москвой и Пекином укрепилось после того, как 24 февраля Россия решила начать полномасштабное вторжение в Украину.

Китай отказался критиковать действия Москвы, вместо этого обвинив США и НАТО в провоцировании Кремля, и раскритиковал санкции против России. Россия в свою очередь решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США по Тайваню.

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Темы: КитайвойнаЗападООН
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