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ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 18:22

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) об’єднав справи "Україна та Нідерланди проти Росії" та "Україна проти Росії (Х)" щодо повномасштабного вторгнення РФ в одне велике провадження. 

Про це повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко, пише "Європейська правда".

"ЄСПЛ об’єднав справи "Україна та Нідерланди проти Росії", у якій суд вже визнав окупацію РФ східної України з 2014 року, та "Україна проти Росії (Х)" щодо повномасштабного вторгнення в одне велике провадження. Тепер так звана "велика справа по Донбасу" стала ще більшою", - повідомила Сокоренко.

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За її словами, об’єднання справ однозначно має одразу декілька переваг. Серед них - пришвидшення розгляду справи щодо повномасштабного вторгнення "Україна проти Росії (Х)".

Сокоренко нагадала, що 25 січня 2023 року ЄСПЛ визнав прийнятною так звану справу по Донбасу і перейшов до її розгляду по суті. 

Відтак, після об’єднання зазначених справ ЄСПЛ перейде до стадії розгляду по суті справи "Україна проти Росії (Х)" і Україна вже "зекономила" щонайменше рік-два, а насправді набагато більше, у її дослідженні ЄСПЛ, зазначила Сокоренко.

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Об’єднання справ, за словами уповноваженої, дозволить оптимізувати процес - це забезпечить більш ефективний розгляд, оскільки деякі аспекти двох справ є подібними та взаємодовнюваними. Вбивства, викрадення, тортури, посягання на приватне та сімейне життя, захоплення/знищення майна, дискримінація за мовою, віросповіданням, поглядами - все це частина офіційної політики Росії з 2014 року, яка отримала продовження на тих територіях України, захоплених Росією після 24 лютого, підкреслює Сокоренко.

Об’єднання також дозволить ЄСПЛ вивчити справи в більш глобальному контексті; отримати більш повне рішення, оскільки в одній справі будуть розглядатися різні аспекти порушення прав людини; надати Україні більшу підтримку та платформу для просування її справи перед світовою спільнотою. 

Крім того, велике рішення ЄСПЛ може мати важливий вклад у зміцнення міжнародного права та правопорядку, оскільки в справі розглядаються не окремі порушення прав людини, а підрив Росією принципів мирного співіснування та забезпечення прав людини як таких, каже Сокоренко.

"Рішення ЄСПЛ також є серйозним підґрунтям для посилення позиції України у притягненні Росії до відповідальності у контексті доведення "логічного ланцюжка" навмисності та цілеспрямованості дій агресора. Вважаю це чудовою процесуальною перемогою України в ЄСПЛ", - зазначила уповноважена.

25 січня Європейський суд з прав людини визнав дату початку контролю РФ на окупованому Донбасі.

Детальніше у статті: "Як суд у "великій справі щодо Донбасу" змінить думку світу про агресію РФ"

Теми: ЄСПЛвійнаРосія
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