ЕСПЧ принял решение, которое ускорит рассмотрение дела о полномасштабном вторжении России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил дела "Украина и Нидерланды против России" и "Украина против России (Х)" о полномасштабном вторжении РФ в одно большое производство.

Об этом сообщила уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко, пишет "Европейская правда".

"ЕСПЧ объединил дела "Украина и Нидерланды против России", в котором суд уже признал оккупацию РФ восточной Украины с 2014 года, и "Украина против России (Х)" относительно полномасштабного вторжения в одно большое производство. Теперь так называемое "большое дело по Донбассу" стало еще больше", - сообщила Сокоренко.

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По ее словам, объединение дел однозначно имеет сразу несколько преимуществ. Среди них - ускорение рассмотрения дела о полномасштабном вторжении "Украина против России (Х)".

Сокоренко напомнила, что 25 января 2023 года ЕСПЧ признал приемлемым так называемое дело по Донбассу и перешел к его рассмотрению по существу.

Следовательно, после объединения указанных дел ЕСПЧ перейдет к стадии рассмотрения по существу дела "Украина против России (Х)" и Украина уже "сэкономила" минимум год-два, а на самом деле гораздо больше, в ее исследовании ЕСПЧ, отметила Сокоренко.

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Объединение дел, по словам уполномоченной, позволит оптимизировать процесс - это обеспечит более эффективное рассмотрение, поскольку некоторые аспекты двух дел являются похожими и взаимодополняемыми. Убийства, похищения, пытки, посягательства на частную и семейную жизнь, захват/уничтожение имущества, дискриминация по языку, вероисповеданию, взглядам - все это часть официальной политики России с 2014 года, которая получила продолжение на тех территориях Украины, захваченных Россией после 24 февраля, подчеркивает Сокоренко.

Объединение также позволит ЕСПЧ изучить дела в более глобальном контексте; получить более полное решение, поскольку в одном деле будут рассматриваться различные аспекты нарушения прав человека; предоставить Украине большую поддержку и платформу для продвижения ее дела перед мировым сообществом.

Кроме того, большое решение ЕСПЧ может иметь важный вклад в укрепление международного права и правопорядка, поскольку в деле рассматриваются не отдельные нарушения прав человека, а подрыв Россией принципов мирного сосуществования и обеспечения прав человека как таковых, говорит Сокоренко.

"Решение ЕСПЧ также является серьезной основой для усиления позиции Украины в привлечении России к ответственности в контексте доказательства "логической цепочки" умышленности и целенаправленности действий агрессора. Считаю это замечательной процессуальной победой Украины в ЕСПЧ", - отметила уполномоченная.

25 января Европейский суд по правам человека признал дату начала контроля РФ на оккупированном Донбассе.

Подробнее в статье: "Как суд по "большому делу по Донбассу" изменит мнение мира об агрессии РФ"