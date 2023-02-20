Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕСПЧ принял решение, которое ускорит рассмотрение дела о полномасштабном вторжении России

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 18:22

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил дела "Украина и Нидерланды против России" и "Украина против России (Х)" о полномасштабном вторжении РФ в одно большое производство. 

Об этом сообщила уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко, пишет "Европейская правда".

"ЕСПЧ объединил дела "Украина и Нидерланды против России", в котором суд уже признал оккупацию РФ восточной Украины с 2014 года, и "Украина против России (Х)" относительно полномасштабного вторжения в одно большое производство. Теперь так называемое "большое дело по Донбассу" стало еще больше", - сообщила Сокоренко.

Реклама:

По ее словам, объединение дел однозначно имеет сразу несколько преимуществ. Среди них - ускорение рассмотрения дела о полномасштабном вторжении "Украина против России (Х)".

Сокоренко напомнила, что 25 января 2023 года ЕСПЧ признал приемлемым так называемое дело по Донбассу и перешел к его рассмотрению по существу. 

Следовательно, после объединения указанных дел ЕСПЧ перейдет к стадии рассмотрения по существу дела "Украина против России (Х)" и Украина уже "сэкономила" минимум год-два, а на самом деле гораздо больше, в ее исследовании ЕСПЧ, отметила Сокоренко.

ВИДЕО ДНЯ

Объединение дел, по словам уполномоченной, позволит оптимизировать процесс - это обеспечит более эффективное рассмотрение, поскольку некоторые аспекты двух дел являются похожими и взаимодополняемыми. Убийства, похищения, пытки, посягательства на частную и семейную жизнь, захват/уничтожение имущества, дискриминация по языку, вероисповеданию, взглядам - все это часть официальной политики России с 2014 года, которая получила продолжение на тех территориях Украины, захваченных Россией после 24 февраля, подчеркивает Сокоренко.

Объединение также позволит ЕСПЧ изучить дела в более глобальном контексте; получить более полное решение, поскольку в одном деле будут рассматриваться различные аспекты нарушения прав человека; предоставить Украине большую поддержку и платформу для продвижения ее дела перед мировым сообществом. 

Кроме того, большое решение ЕСПЧ может иметь важный вклад в укрепление международного права и правопорядка, поскольку в деле рассматриваются не отдельные нарушения прав человека, а подрыв Россией принципов мирного сосуществования и обеспечения прав человека как таковых, говорит Сокоренко.

"Решение ЕСПЧ также является серьезной основой для усиления позиции Украины в привлечении России к ответственности в контексте доказательства "логической цепочки" умышленности и целенаправленности действий агрессора. Считаю это замечательной процессуальной победой Украины в ЕСПЧ", - отметила уполномоченная.

25 января Европейский суд по правам человека признал дату начала контроля РФ на оккупированном Донбассе.

Подробнее в статье: "Как суд по "большому делу по Донбассу" изменит мнение мира об агрессии РФ"

Темы: ЕСПЧвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
ЕСПЧ
Украина выиграла у РФ в Евросуде в деле по иску Москвы
Иск России против Украины: Минюст ожидает положительного решения ЕСПЧ
ЕСПЧ анонсировал решение по делу РФ против Украины
Последние новости
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
Все новости...
Реклама: