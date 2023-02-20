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Режим Лукашенка планує набрати до "народного ополчення" 150 тисяч білорусів

Альона Мазуренко Понеділок, 20 лютого 2023, 22:26
ВІКТОР ХРЕНІН, ФОТО БЕЛТА

Глава міноборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що до "народного ополчення" можуть вступити 100-150 тисяч білорусів. 

Джерело: державне агентство Білорусі "Белта"

Деталі: Підлеглі Лукашенка вважають, що чисельність так званого "народного ополчення" може становити 100-150 тис. осіб.

Пряма мова Хреніна: "У нас достатньо мобілізаційного ресурсу, який перебуває на обліку в наших військових комісаріатах. Ми провели перевірку і бачимо, що вони не всі будуть задіяні за мобілізаційним планом.

Це насамперед ті люди, які вже навчені і вміють володіти зброєю. Але ми не виключаємо, що добровольцями можуть стати й ті люди, які не пройшли військову підготовку, зокрема й жінки".

Деталі: За словами Хреніна, для добровольців передбачені курси підготовки: "Ми в короткий проміжок часу здатні навчити людей. Як при створенні народного ополчення, так і до створення в мирний час".

У Білорусі готують "закон" для ополчення. 

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Зокрема, там планують врегулювати склад, кількість, а завдання для "народного ополчення" визначатимуть органи місцевої влади.

За документом, люди, які вступили до лав "народного ополчення", розміщуватимуться за місцем проживання і виконуватимуть свої трудові функції.

Хренін додав, що склад "ополчення" формують уже зараз:" Кожен повинен уміти володіти зброєю і захищати свою домівку. Ця суть і закладається у створенням народного ополчення".

Пряма мова Хреніна: "Основним завданням для народного ополчення залишається захист насамперед своєї оселі, свого майна та виконання заходів із забезпечення правопорядку спільно з міліцією...

Народне ополчення - це люди, добровольці, які прийшли. Ми надаємо їм зброю, і вони будуть виконувати своє завдання тільки у себе вдома.

Ним керуватиме губернатор, голова райвиконкому, сільської ради спільно з представниками Міністерства внутрішніх справ. Насамперед це дільничні на місцях".

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Теми: БілорусьЗбройні сили
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