Режим Лукашенко планирует набрать в "народное ополчение" 150 тысяч белорусов

Глава минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в "народное ополчение" могут вступить 100-150 тысяч белорусов.

Источник: государственное агентство Беларуси "Белта"

Детали: Подчиненные Лукашенко считают, что численность так называемого "народного ополчения" может составлять 100-150 тыс. человек.

Прямая речь Хренина: "У нас достаточно мобилизационного ресурса, который находится на учете в наших военных комиссариатах. Мы провели проверку и видим, что они не все будут задействованы по мобилизационному плану.

Это прежде всего те люди, которые уже обучены и умеют владеть оружием. Но мы не исключаем, что добровольцами могут стать и те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины".

Детали: По словам Хренина, для добровольцев предусмотрены курсы подготовки: "Мы в короткий промежуток времени способны обучить людей. Как при создании народного ополчения, так и к созданию в мирное время".

В Беларуси готовят "закон" для ополчения.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, там планируют урегулировать состав, количество, а задачи для "народного ополчения" будут определять органы местной власти.

По документу, люди, вступившие в ряды "народного ополчения", будут размещаться по месту жительства и выполнять свои трудовые функции.

Хренин добавил, что состав "ополчения" формируют уже сейчас:" Каждый должен уметь владеть оружием и защищать свой дом. Эта суть и закладывается в созданием народного ополчения".

Прямая речь Хренина: "Основной задачей для народного ополчения остается защита прежде всего своего дома, своего имущества и выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка совместно с милицией...

Народное ополчение - это люди, добровольцы, которые пришли. Мы предоставляем им оружие, и они будут выполнять свою задачу только у себя дома.

Им будет руководить губернатор, председатель райисполкома, сельского совета совместно с представителями Министерства внутренних дел. Прежде всего это участковые на местах".