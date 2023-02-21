Антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн.

Джерело: Резніков в інтерв’ю телеканалу FREEДОМ

Пряма мова: "Річ у тому, що по суті антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн. Стільки делегацій було під час зустрічі спочатку на полях "Рамштайну", а оскільки це відбувалося в Брюсселі, то крім зустрічі в межах "Рамштайну" там ще була зустріч міністрів оборони країн НАТО. Це теж була велика зустріч, Україна була запрошена як гість на почесному місці. І ми продовжили нашу роботу".

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"Якщо хтось думає, що є синдром втоми від України, від війни, то це не так. Наші партнери налаштовані дуже, дуже, підкреслюю, дуже рішуче. Налаштовані на нашу перемогу.

Це абсолютно інші настрої, ніж рік тому, коли нам давали три дні на те, що впаде столиця, і три тижні максимум на те, що впаде вся країна, і що, ймовірно, десь там будуть якісь окремі бойові дії. Сьогодні всі вірять у перемогу України, всі бажають цієї перемоги.

Тепер усі розуміють, дуже чітко бачать, що цю російську так звану "другу армію світу" дуже реалістично стримати і перемогти.

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І ми це довели всьому світу, і тому весь світ надихається героїзмом наших захисників і захисниць, цивільних, усіх українців. І вони хочуть бути співавторами нашої з вами перемоги".

Деталі: Резніков запевнив, що під час засідань "Рамштайну" жодні політичні питання, зокрема й щодо перемовин із Росією, не обговорюються.

"Обговорюється допомога Україні зброєю, запуски військово-промислового комплексу, щоб вони виготовляли снаряди, зброю, поповнювали свої склади, щоб поліпшити наші спроможності, і всі розуміють, що нам потрібно йти в контрнаступ. Усі розуміють, що нам потрібно зупинити росіян, що нам потрібно звільнити тимчасово окуповані території", – сказав міністр.

Він додав, що "мета Росії — знищення України, відновлення радянської російської імперії, поглинути Україну, Білорусь, Литву, Латвію, Естонію, Польщу і відновлення Берлінської стіни".

На його думку, "ця мета для них (росіян – ред.) є недосяжною, ми не дамо їм це зробити, і цивілізований світ нас у цьому підтримуватиме".