Антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран.

Источник: Резников в интервью телеканалу FREEДОМ

Прямая речь: "Дело в том, что по сути антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран. Столько делегаций было во время встречи сначала на полях "Рамштайна", а поскольку это происходило в Брюсселе, то кроме встречи в рамках "Рамштайна" там еще была встреча министров обороны стран НАТО. Это тоже была большая встреча, Украина была приглашена как гость на почетном месте. И мы продолжили нашу работу".

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"Если кто-то думает, что есть синдром усталости от Украины, от войны, то это не так. Наши партнеры настроены очень, очень, подчеркиваю, очень решительно. Настроены на нашу победу.

Это совершенно другие настроения, чем год назад, когда нам давали три дня на то, что падет столица, и три недели максимум на то, что падет вся страна, и что, вероятно, где-то там будут какие-то отдельные боевые действия. Сегодня все верят в победу Украины, все желают этой победы.

Теперь все понимают, очень четко видят, что эту российскую так называемую "вторую армию мира" очень реалистично сдержать и победить.

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И мы это доказали всему миру, и поэтому весь мир вдохновляется героизмом наших защитников и защитниц, гражданских, всех украинцев. И они хотят быть соавторами нашей с вами победы".

Детали: Резников заверил, что во время заседаний "Рамштайн" никакие политические вопросы, в том числе и относительно переговоров с Россией, не обсуждаются.

"Обсуждается помощь Украине оружием, запуски военно-промышленного комплекса, чтобы они изготавливали снаряды, оружие, пополняли свои склады, чтобы улучшить наши возможности, и все понимают, что нам нужно идти в контрнаступление. Все понимают, что нам нужно остановить россиян, что нам нужно освободить временно оккупированные территории", - сказал министр.

Он добавил, что "цель России - уничтожение Украины, восстановление советской российской империи, поглотить Украину, Беларусь, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и восстановление Берлинской стены".

По его мнению, "эта цель для них (россиян - ред.) является недостижимой, мы не дадим им это сделать, и цивилизованный мир нас в этом будет поддерживать".