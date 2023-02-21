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Україна здатна повернути ініціативу на полі бою у 2023 році – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 21 лютого 2023, 05:12
Україна здатна повернути ініціативу на полі бою у 2023 році – ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що Україна зможе повернути ініціативу на полі бою у 2023 році за умови "достатньої і своєчасної підтримки Заходу".

Джерело: ISW

Деталі: Президент США Джо Байден відвідав Київ 20 лютого напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і оголосив, що США нададуть Україні додатково 500 мільйонів доларів військової допомоги, включаючи гаубичні снаряди, протитанкові ракети, радари повітряного спостереження та іншу допомогу.

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Українські посадовці продовжують реагувати на заяви неназваних представників американського оборонного відомства щодо темпів і перспектив війни, яка наближається до річного рубежу.

Зеленський і міністр оборони України Олексій Резніков також підкреслили, що українські війська продовжують готуватися до контрнаступу в найближчій перспективі.

В інституті нагадують, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить захищати Бахмут, але "не будь-якою ціною".

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У звіті зазначають, що ISW продовжує вважати рішення України захищати Бахмут стратегічно обґрунтованим зусиллям, спрямованим на те, щоб затиснути російські сили на окремій ділянці фронту.

"Зеленський, ймовірно, пом'якшив позицію своєї адміністрації щодо Бахмута, щоб зробити обмежену риторичну поступку офіційним особам США.

Вже давно зрозуміло, що Україна не буде продовжувати захищати Бахмут, ризикуючи опинитися в оточенні… тому коментар Зеленського навряд чи свідчить про реальну зміну стратегії Києва", – зазначають у звіті.

Експерти вказали на те, що раніше неназвані представники американського оборонного відомства висловили стурбованість з приводу спроможності Сил оборони одночасно захищати Бахмут і проводити контрнаступальні операції.

Аналітики також нагадують, що член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Росія кинула "всі боєздатні підрозділи на лінії зіткнення в Луганську і Донецьку області, а також частково в Запорізьку область", підтвердивши оцінку, що Росія не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можуть бути розгорнуті і змінити хід операцій.

"Ці українські заяви узгоджуються з оцінкою ISW, що Україна здатна повернути собі ініціативу у 2023 році за умови достатньої і своєчасної підтримки Заходу", – підсумовують експерти.

Основні висновки від ISW за 20 лютого:

  • Президент США Джо Байден відвідав Київ 20 лютого напередодні першої річниці російського вторгнення в Україну, засвідчивши незмінну відданість США підтримці України в її зусиллях зі звільнення своєї території.
  • Українські посадовці продовжують реагувати на заяви неназваних представників американського оборонного відомства про темпи та перспективи війни, яка наближається до річниці.
  • Міністерство оборони Росії оголосило про офіційну інтеграцію ополченців так званих Донецької та Луганської народних республік ("ДНР"/"ЛНР") до складу Збройних сил Росії 19 лютого у відповідь на зростаючу критику з приводу повідомлень про зміну командування в маріонеткових підрозділах.
  • Рішення про реорганізацію ополченців "ДНР" і "ЛНР" на тлі триваючого наступу, ймовірно, свідчить про те, що МО Росії не розуміє масштабу викликів, пов'язаних з інтеграцією нерегулярних формувань у професійну армію під час інтенсивних бойових дій.
  • Реструктуризація маріонеткових збройних формувань свідчить про те, що російське військове командування намагається здійснити всі бажані реформи, поки МО РФ користується прихильністю президента Росії Володимира Путіна.
  • Російське військове командування, ймовірно, позбавило фінансиста групи "Вагнер" Євгена Пригожина доступу до артилерійських снарядів і важкого озброєння в рамках зусиль з професіоналізації російських збройних сил.
  • Пригожин міг спотворити інформацію про руйнівний вплив нестачі артилерійських боєприпасів для групи "Вагнера", щоб замаскувати своє справжнє розчарування нездатністю ПВК мати власні артилерійські системи та керувати ними.
  • Глава Чеченської Республіки Кадиров, ймовірно, намагався заспокоїти можливий гнів Пригожина через ймовірну відмову Кадирова приєднатися до інформаційної кампанії Пригожина проти МО Росії.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що уряд США стурбований можливим розглядом Китаєм питання про надання летальної допомоги Росії.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове - Кремінна.
  • Окупанти також продовжили наступальні операції навколо Бахмута і в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.
  • Українські чиновники повідомили, що російські війська продовжують мілітаризацію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
  • Крім того, вони повідомили, що російські війська, можливо, намагаються відремонтувати системи протиповітряної оборони, розгорнуті в Україні.
  • Російська окупаційна влада використовує "антитерористичну" комісію для виправдання захоплення та націоналізації активів в окупованому Криму для отримання економічної та військової вигоди.

Теми: війнаРосіяУкраїназброя
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