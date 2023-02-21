Україна здатна повернути ініціативу на полі бою у 2023 році – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що Україна зможе повернути ініціативу на полі бою у 2023 році за умови "достатньої і своєчасної підтримки Заходу".

Джерело: ISW

Деталі: Президент США Джо Байден відвідав Київ 20 лютого напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і оголосив, що США нададуть Україні додатково 500 мільйонів доларів військової допомоги, включаючи гаубичні снаряди, протитанкові ракети, радари повітряного спостереження та іншу допомогу.

Українські посадовці продовжують реагувати на заяви неназваних представників американського оборонного відомства щодо темпів і перспектив війни, яка наближається до річного рубежу.

Зеленський і міністр оборони України Олексій Резніков також підкреслили, що українські війська продовжують готуватися до контрнаступу в найближчій перспективі.

В інституті нагадують, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить захищати Бахмут, але "не будь-якою ціною".

У звіті зазначають, що ISW продовжує вважати рішення України захищати Бахмут стратегічно обґрунтованим зусиллям, спрямованим на те, щоб затиснути російські сили на окремій ділянці фронту.

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"Зеленський, ймовірно, пом'якшив позицію своєї адміністрації щодо Бахмута, щоб зробити обмежену риторичну поступку офіційним особам США.

Вже давно зрозуміло, що Україна не буде продовжувати захищати Бахмут, ризикуючи опинитися в оточенні… тому коментар Зеленського навряд чи свідчить про реальну зміну стратегії Києва", – зазначають у звіті.

Експерти вказали на те, що раніше неназвані представники американського оборонного відомства висловили стурбованість з приводу спроможності Сил оборони одночасно захищати Бахмут і проводити контрнаступальні операції.

Аналітики також нагадують, що член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Росія кинула "всі боєздатні підрозділи на лінії зіткнення в Луганську і Донецьку області, а також частково в Запорізьку область", підтвердивши оцінку, що Росія не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можуть бути розгорнуті і змінити хід операцій.

"Ці українські заяви узгоджуються з оцінкою ISW, що Україна здатна повернути собі ініціативу у 2023 році за умови достатньої і своєчасної підтримки Заходу", – підсумовують експерти.

Основні висновки від ISW за 20 лютого: