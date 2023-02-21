Украина способна вернуть инициативу на поле боя в 2023 году – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) заявили, что Украина сможет вернуть инициативу на поле боя в 2023 году при условии "достаточной и своевременной поддержки Запада".

Источник: ISW

Детали: Президент США Джо Байден посетил Киев 20 февраля накануне первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил, что США предоставят Украине дополнительно 500 миллионов долларов военной помощи, включая гаубичные снаряды, противотанковые ракеты, радары воздушного наблюдения и другую помощь.

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Украинские чиновники продолжают реагировать на заявления неназванных представителей американского оборонного ведомства относительно темпов и перспектив войны, которая приближается к годовому рубежу.

Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников также подчеркнули, что украинские войска продолжают готовиться к контрнаступлению в ближайшей перспективе.

В институте напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит защищать Бахмут, но "не любой ценой".

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В отчете отмечают, что ISW продолжает считать решение Украины защищать Бахмут стратегически обоснованным усилием, направленным на то, чтобы зажать российские силы на отдельном участке фронта.

"Зеленский, вероятно, смягчил позицию своей администрации по Бахмуту, чтобы сделать ограниченную риторическую уступку официальным лицам США.

Уже давно понятно, что Украина не будет продолжать защищать Бахмут, рискуя оказаться в окружении... поэтому комментарий Зеленского вряд ли свидетельствует о реальном изменении стратегии Киева", - отмечают в отчете.

Эксперты указали на то, что ранее неназванные представители американского оборонного ведомства выразили обеспокоенность по поводу способности Сил обороны одновременно защищать Бахмут и проводить контрнаступательные операции.

Аналитики также напоминают, что член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Россия бросила "все боеспособные подразделения на линии соприкосновения в Луганскую и Донецкую области, а также частично в Запорожскую область", подтвердив оценку, что Россия не имеет больших незадействованных боеспособных резервов, которые могут быть развернуты и изменить ход операций.

"Эти украинские заявления согласуются с оценкой ISW, что Украина способна вернуть себе инициативу в 2023 году при условии достаточной и своевременной поддержки Запада", - заключают эксперты.

Основные выводы от ISW за 20 февраля: