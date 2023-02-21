Украина способна вернуть инициативу на поле боя в 2023 году – ISW
Эксперты Института изучения войны (ISW) заявили, что Украина сможет вернуть инициативу на поле боя в 2023 году при условии "достаточной и своевременной поддержки Запада".
Источник: ISW
Детали: Президент США Джо Байден посетил Киев 20 февраля накануне первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил, что США предоставят Украине дополнительно 500 миллионов долларов военной помощи, включая гаубичные снаряды, противотанковые ракеты, радары воздушного наблюдения и другую помощь.
Украинские чиновники продолжают реагировать на заявления неназванных представителей американского оборонного ведомства относительно темпов и перспектив войны, которая приближается к годовому рубежу.
Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников также подчеркнули, что украинские войска продолжают готовиться к контрнаступлению в ближайшей перспективе.
В институте напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит защищать Бахмут, но "не любой ценой".
В отчете отмечают, что ISW продолжает считать решение Украины защищать Бахмут стратегически обоснованным усилием, направленным на то, чтобы зажать российские силы на отдельном участке фронта.
"Зеленский, вероятно, смягчил позицию своей администрации по Бахмуту, чтобы сделать ограниченную риторическую уступку официальным лицам США.
Уже давно понятно, что Украина не будет продолжать защищать Бахмут, рискуя оказаться в окружении... поэтому комментарий Зеленского вряд ли свидетельствует о реальном изменении стратегии Киева", - отмечают в отчете.
Эксперты указали на то, что ранее неназванные представители американского оборонного ведомства выразили обеспокоенность по поводу способности Сил обороны одновременно защищать Бахмут и проводить контрнаступательные операции.
Аналитики также напоминают, что член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Россия бросила "все боеспособные подразделения на линии соприкосновения в Луганскую и Донецкую области, а также частично в Запорожскую область", подтвердив оценку, что Россия не имеет больших незадействованных боеспособных резервов, которые могут быть развернуты и изменить ход операций.
"Эти украинские заявления согласуются с оценкой ISW, что Украина способна вернуть себе инициативу в 2023 году при условии достаточной и своевременной поддержки Запада", - заключают эксперты.
Основные выводы от ISW за 20 февраля:
- Президент США Джо Байден посетил Киев 20 февраля накануне первой годовщины российского вторжения в Украину, засвидетельствовав неизменную преданность США поддержке Украины в ее усилиях по освобождению своей территории.
- Украинские чиновники продолжают реагировать на заявления неназванных представителей американского оборонного ведомства о темпах и перспективах войны, которая приближается к годовщине.
- Министерство обороны России объявило об официальной интеграции ополченцев так называемых Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР"/"ЛНР") в состав Вооруженных сил России 19 февраля в ответ на растущую критику по поводу сообщений о смене командования в марионеточных подразделениях.
- Решение о реорганизации ополченцев "ДНР" и "ЛНР" на фоне продолжающегося наступления, вероятно, свидетельствует о том, что МО России не понимает масштаба вызовов, связанных с интеграцией нерегулярных формирований в профессиональную армию во время интенсивных боевых действий.
- Реструктуризация марионеточных вооруженных формирований свидетельствует о том, что российское военное командование пытается осуществить все желаемые реформы, пока МО РФ пользуется благосклонностью президента России Владимира Путина.
- Российское военное командование, вероятно, лишило финансиста группы "Вагнер" Евгения Пригожина доступа к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению в рамках усилий по профессионализации российских вооруженных сил.
- Пригожин мог исказить информацию о разрушительном влиянии нехватки артиллерийских боеприпасов для группы "Вагнера", чтобы замаскировать свое истинное разочарование неспособностью ЧВК иметь собственные артиллерийские системы и управлять ими.
- Глава Чеченской Республики Кадыров, вероятно, пытался успокоить возможный гнев Пригожина из-за вероятного отказа Кадырова присоединиться к информационной кампании Пригожина против МО России.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что правительство США обеспокоено возможным рассмотрением Китаем вопроса о предоставлении летальной помощи России.
- Российские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово - Кременная.
- Оккупанты также продолжили наступательные операции вокруг Бахмута и в районе Авдеевки-Донецка и на западе Донецкой области.
- Украинские чиновники сообщили, что российские войска продолжают милитаризацию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
- Кроме того, они сообщили, что российские войска, возможно, пытаются отремонтировать системы противовоздушной обороны, развернутые в Украине.
- Российские оккупационные власти используют "антитеррористическую" комиссию для оправдания захвата и национализации активов в оккупированном Крыму для получения экономической и военной выгоды.