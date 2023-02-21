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У Горлівці окупанти звільнятимуть бюджетників, які не отримають паспорти РФ – штаб

Ольга Глущенко Вівторок, 21 лютого 2023, 06:08
У Горлівці окупанти звільнятимуть бюджетників, які не отримають паспорти РФ – штаб
фото тасс

Росіяни продовжують примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області, зокрема в Горлівці.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Зокрема, працівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства Російської Федерації.

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Працівники бюджетної сфери, які до 1 липня не отримають паспорти, будуть звільнені із займаних посад".

Нагадаємо: На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають в українців паспорти.

Теми: ГорлівкаокупаціяРосія
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