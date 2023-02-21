Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Горловке оккупанты будут увольнять бюджетников, которые не получат паспорта РФ – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 21 февраля 2023, 06:08
В Горловке оккупанты будут увольнять бюджетников, которые не получат паспорта РФ – штаб
фото тасс

Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области, в частности в Горловке.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В частности, работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости приобретения гражданства Российской Федерации.

Реклама:

Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей".

Напомним: На временно оккупированных территориях россияне изымают у украинцев паспорта.

Темы: ГорловкаоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Горловка
Оккупанты хотят депортировать в РФ детей из Горловки – ЦНС
Оккупанты в Горловке ускорили выдачу российских паспортов – штаб
В оккупированной Горловке медиков заставляют сдавать кровь для захватчиков – штаб
Последние новости
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
Все новости...
Реклама: