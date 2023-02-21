В Горловке оккупанты будут увольнять бюджетников, которые не получат паспорта РФ – штаб
Вторник, 21 февраля 2023, 07:08
Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области, в частности в Горловке.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В частности, работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости приобретения гражданства Российской Федерации.
Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей".
Напомним: На временно оккупированных территориях россияне изымают у украинцев паспорта.
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