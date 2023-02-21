Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Горловке оккупанты будут увольнять бюджетников, которые не получат паспорта РФ – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 21 февраля 2023, 07:08
фото тасс

Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области, в частности в Горловке.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В частности, работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости приобретения гражданства Российской Федерации.

Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей".

Напомним: На временно оккупированных территориях россияне изымают у украинцев паспорта.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: ГорловкаоккупацияРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ

Премьер Британии: Украина станет членом НАТО, над этим можно работать прямо сейчас

фото, видеоЗащитник Мариуполя из "Азова" Олег Мудрак умер – племянник бойца

Залужный назначил экс-главу ГПУ Луценко командиром взвода ударных дронов - Сарган

видеоВ МИД объяснили, почему Залужного не было на встрече с Байденом

В Госдепе заверили: смена президента США не приведет к изменению поддержки Украины

Все новости...
Горловка
Оккупанты в Горловке ускорили выдачу российских паспортов – штаб
В оккупированной Горловке медиков заставляют сдавать кровь для захватчиков – штаб
В Горловке не осталось мужчин, оккупанты всех отправили на фронт – разведка
Последние новости
04:55
Зеленский и Сунак согласились, что Украина сейчас может достичь реального прогресса на поле боя
04:35
США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ
03:37
Байден может не баллотироваться на второй срок, демократы тихо обдумывают план "Б" – Politico
02:59
В ЕС выступили против штрафов за нераскрытие активов РФ до дальнейших разъяснений – СМИ
01:49
Новый министр обороны Германии "сломал сдержанность Берлина" в вопросе оружия – экс-посол Мельник
01:33
Атаку россиян на аэродром в Гостомеле в первые дни войны помог отбить "корректировщик из народа" – СМИ
00:53
Лимитов электроэнергии на 23 февраля "Укрэнерго" не предусмотрело
00:15
В Мариуполе прогремели взрывы в районе завода им. Ильича – мэрия
00:09
Украина пытается улучшить отношения с Китаем, но коммуникация очень сложная – МИД
23:49
Российский посол обещает, что Москва не применит ядерное оружие "в этом конфликте"
Все новости...