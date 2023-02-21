В Горловке оккупанты будут увольнять бюджетников, которые не получат паспорта РФ – штаб

Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области, в частности в Горловке.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В частности, работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости приобретения гражданства Российской Федерации.

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Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей".

Напомним: На временно оккупированных территориях россияне изымают у украинцев паспорта.