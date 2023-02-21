На ТОТ росіяни вилучають у населення українські паспорти – спротив

На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають в українців паспорти.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У центрі повідомляють, що окупанти ходять по домівках населення і вимагають отримувати документацію прав власності та інші документи відповідно до норм російського законодавства, а це можливо лише за наявності російського громадянства.

Спротив зазначає, що при цьому українські документи ворог вилучає. При заяві на отримання російського громадянства український паспорт теж вимагають здавати.

Паспорт також відбирають у тих, хто потрапив до катівні, й не повертають після звільнення.

"Також варто наголосити, що росіяни використовують потім відібрані паспорти для своїх ДРГ й в інших спецопераціях проти України", – ідеться в повідомленні ЦНС.