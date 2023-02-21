Росіяни вбили 3 жителів Донеччини за добу, 2 з них у Бахмуті – ОВА

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни за минулу добу вбили 3 жителі області, ще 5 було поранено.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 20 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, та 1 в Іванопіллі".

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Деталі: За його словами, це 5 людей в області дістали поранення. Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.