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Росіяни вбили 3 жителів Донеччини за добу, 2 з них у Бахмуті – ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 21 лютого 2023, 07:15
Росіяни вбили 3 жителів Донеччини за добу, 2 з них у Бахмуті – ОВА
Ілюстративне фото Getty Images

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни за минулу добу вбили 3 жителі області, ще 5 було поранено.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 20 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, та 1 в Іванопіллі".

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Деталі: За його словами, це 5 людей в області дістали поранення. Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьБахмутжертвивійна
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