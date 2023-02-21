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Россияне убили 3 жителей Донетчины за сутки, 2 из них в Бахмуте - ОВА

Станислав ПогориловВторник, 21 февраля 2023, 07:15
Россияне убили 3 жителей Донетчины за сутки, 2 из них в Бахмуте - ОВА
Иллюстративное фото Getty Images

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне за минувшие сутки убили 3 жителя области, еще 5 были ранены.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 20 февраля россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте, и 1 в Иванополье".

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Детали: По его словам, это 5 человек в области получили ранения. Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьБахмутжертвывойна
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