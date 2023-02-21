Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне убили 3 жителей Донетчины за сутки, 2 из них в Бахмуте - ОВА

Станислав ПогориловВторник, 21 февраля 2023, 08:15
Иллюстративное фото Getty Images

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне за минувшие сутки убили 3 жителя области, еще 5 были ранены.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 20 февраля россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте, и 1 в Иванополье".

 

Детали: По его словам, это 5 человек в области получили ранения. Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: Донецкая областьБахмутжертвывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ

Премьер Британии: Украина станет членом НАТО, над этим можно работать прямо сейчас

фото, видеоЗащитник Мариуполя из "Азова" Олег Мудрак умер – племянник бойца

Залужный назначил экс-главу ГПУ Луценко командиром взвода ударных дронов - Сарган

видеоВ МИД объяснили, почему Залужного не было на встрече с Байденом

В Госдепе заверили: смена президента США не приведет к изменению поддержки Украины

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты весь день били по инфраструктуре Донетчины: есть погибший и раненые
За минувшие сутки россияне убили 3 жителей Донетчины - ОВА
Россияне нанесли ракетный удар по Дружковке, есть разрушения - ОГА
Последние новости
06:37
Силы обороны отбили около 90 атак врага – сводка
05:57
РФ может использовать концепцию "исторических границ" для оправдания агрессии против Молдовы – ISW
04:55
Зеленский и Сунак согласились, что Украина сейчас может достичь реального прогресса на поле боя
04:35
США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ
03:37
Байден может не баллотироваться на второй срок, демократы тихо обдумывают план "Б" – Politico
02:59
В ЕС выступили против штрафов за нераскрытие активов РФ до дальнейших разъяснений – СМИ
01:49
Новый министр обороны Германии "сломал сдержанность Берлина" в вопросе оружия – экс-посол Мельник
01:33
Атаку россиян на аэродром в Гостомеле в первые дни войны помог отбить "корректировщик из народа" – СМИ
00:53
Лимитов электроэнергии на 23 февраля "Укрэнерго" не предусмотрело
00:15
В Мариуполе прогремели взрывы в районе завода им. Ильича – мэрия
Все новости...