Россияне убили 3 жителей Донетчины за сутки, 2 из них в Бахмуте - ОВА

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне за минувшие сутки убили 3 жителя области, еще 5 были ранены.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 20 февраля россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте, и 1 в Иванополье".

Детали: По его словам, это 5 человек в области получили ранения. Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.