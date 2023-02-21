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Глава МЗС Китаю заявив, що війна в Україні "виходить з-під контролю"

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 07:50
Глава МЗС Китаю заявив, що війна в Україні виходить з-під контролю
Цинь Ган, скриншот

Китай "глибоко стурбований" тим, що конфлікт в Україні "виходить з-під контролю".

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган, виступаючи з ключовою промовою на відкритті конференції з питань безпеки, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Китай глибоко стурбований постійною ескалацією конфлікту і можливістю виходу ситуації з-під контролю", - сказав Цинь Ган на Лантінгському форумі, організованому МЗС Китаю в Пекіні.

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"Ми закликаємо відповідні країни негайно припинити підливати масла у вогонь, звинувачувати Китай і роздмухувати риторику "сьогодні Україна, завтра - Тайвань", - сказав міністр.

Заява Цинь прозвучала на тлі візиту до Москви високопоставленого дипломата Ван Ї та заяв американських офіційних осіб про те, що Пекін розглядає можливість надання летальної військової допомоги Кремлю.

У понеділок Ван Ї заявив, що Китай готовий співпрацювати з іншими країнами для досягнення припинення вогню і тривалого миру в Україні.

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Як відомо, Пекін неодноразово відмовлявся засудити Росію за її вторгнення в Україну і утримувався від того, щоб називати це "війною" - натомість використовуючи кремлівський опис "спеціальної військової операції". Китай послідовно покладає відповідальність за конфлікт на НАТО і США.

Нагадаємо, у Брюсселі заявили, що для Європейського Союзу буде "червоною лінією", якщо Китай надішле зброю Росії для її війни в Україні.

Теми: КитайУкраїнавійна
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