Глава МИД Китая заявил, что война в Украине "выходит из-под контроля"

Китай "глубоко обеспокоен" тем, что конфликт в Украине "выходит из-под контроля".

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, выступая с ключевой речью на открытии конференции по вопросам безопасности, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Китай глубоко обеспокоен постоянной эскалацией конфликта и возможностью выхода ситуации из-под контроля", - сказал Цинь Ган на Лантингском форуме, организованном МИД Китая в Пекине.

"Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масла в огонь, обвинять Китай и раздувать риторику "сегодня Украина, завтра - Тайвань", - сказал министр.

Заявление Цинь прозвучало на фоне визита в Москву высокопоставленного дипломата Ван И и заявлений американских официальных лиц о том, что Пекин рассматривает возможность предоставления летальной военной помощи Кремлю.

В понедельник Ван И заявил, что Китай готов сотрудничать с другими странами для достижения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Как известно, Пекин неоднократно отказывался осудить Россию за ее вторжение в Украину и воздерживался от того, чтобы называть это "войной" - вместо этого используя кремлевское описание "специальной военной операции". Китай последовательно возлагает ответственность за конфликт на НАТО и США.

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Напомним, в Брюсселе заявили, что для Европейского Союза будет "красной линией", если Китай пришлет оружие России для ее войны в Украине.