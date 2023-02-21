Військові провели навчання біля ЧАЕС: тренувались відбивати наступ з Білорусі

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС, поблизу білоруського кордону, Cили оборони за участі військового керівництва провели військові навчання.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Мета навчань - готуватися до можливого наступу з боку Білорусі. Водночас командувач Об'єднаних сил оборони Сергій Наєв розповів, що на території Білорусі немає достатньої кількості військ для наступу.

В навчаннях були задіяні танки, міномети, СПГ та інша техніка. Зокрема, військові відпрацьовували легенду, ніби ворожий десант висадився на території України, поблизу об'єкта критичної інфраструктури.

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Що було раніше: 20 лютого прикордонники повідомляли, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, ударного угрупування, готового до наступу з півночі, у Білорусі немає.