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Військові провели навчання біля ЧАЕС: тренувались відбивати наступ з Білорусі

Станіслав ПогоріловВівторок, 21 лютого 2023, 09:50
Військові провели навчання біля ЧАЕС: тренувались відбивати наступ з Білорусі
Фото: Getty Images

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС, поблизу білоруського кордону, Cили оборони за участі військового керівництва провели військові навчання.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Мета навчань - готуватися до можливого наступу з боку Білорусі. Водночас командувач Об'єднаних сил оборони Сергій Наєв розповів, що на території Білорусі немає достатньої кількості військ для наступу.

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В навчаннях були задіяні танки, міномети, СПГ та інша техніка. Зокрема, військові відпрацьовували легенду, ніби ворожий десант висадився на території України, поблизу об'єкта критичної інфраструктури.

 
 
 
 

Всі фото: Getty Images

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 20 лютого прикордонники повідомляли, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, ударного угрупування, готового до наступу з півночі, у Білорусі немає.

Теми: війнаУкраїнаБілорусьЗбройні сили
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