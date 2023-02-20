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Ударного угрупування, готового до нападу, у Білорусі немає – прикордонники

Ірина БалачукПонеділок, 20 лютого 2023, 09:32
Український військовий веде спостереження. Фото ілюстративне з Telegram Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, ударного угрупування, готового до наступу з півночі, у Білорусі немає.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі марафону новин 20 лютого

Пряма мова Демченка: "Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Звісно, що цьому напрямку приділяється значна увага, бо там – на території Білорусі – перебувають підрозділи Російської Федерації.

Однак такого ударного необхідного угруповання, яке могло би здійснити вторгнення на територію України, на даний час ми не відмічаємо".

Деталі: Демченко також підкреслив, що не відзначають цього і підрозділи розвідки, які "простежують ситуацію вглиб території Білорусі".

За його словами, російські військові у Білорусі перебувають переважно на полігонах, де проходять спільні з білорусами навчання, або де відбувається підготовка росіян.

Водночас Демченко підкреслив, що ворога не варто недооцінювати, і що ситуація в будь-який момент може змінитися.

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За його словами, прикордонники готуються до будь-якого розвитку ситуації: наразі триває укріплення кордону і прикордоння, а також триває постійна підготовка Сил оброни на цьому напрямку.   

Передісторія:

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Теми: БілорусьУкраїнавійнаРосія
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