Ударного угрупування, готового до нападу, у Білорусі немає – прикордонники
Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, ударного угрупування, готового до наступу з півночі, у Білорусі немає.
Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі марафону новин 20 лютого
Пряма мова Демченка: "Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Звісно, що цьому напрямку приділяється значна увага, бо там – на території Білорусі – перебувають підрозділи Російської Федерації.
Однак такого ударного необхідного угруповання, яке могло би здійснити вторгнення на територію України, на даний час ми не відмічаємо".
Деталі: Демченко також підкреслив, що не відзначають цього і підрозділи розвідки, які "простежують ситуацію вглиб території Білорусі".
За його словами, російські військові у Білорусі перебувають переважно на полігонах, де проходять спільні з білорусами навчання, або де відбувається підготовка росіян.
Водночас Демченко підкреслив, що ворога не варто недооцінювати, і що ситуація в будь-який момент може змінитися.
За його словами, прикордонники готуються до будь-якого розвитку ситуації: наразі триває укріплення кордону і прикордоння, а також триває постійна підготовка Сил оброни на цьому напрямку.
Передісторія:
- 18 лютого командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на даний час сил противника на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу.
- Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що якби самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ про вступ Білорусі у відкриту війну проти України, це означало б його "остаточний кінець".