Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные провели учения возле ЧАЭС: тренировались отражать наступление из Беларуси

Станислав ПогориловВторник, 21 февраля 2023, 10:50
Фото: Getty Images

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вблизи белорусской границы, Cилы обороны при участии военного руководства провели военные учения.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Цель учений - готовиться к возможному наступлению со стороны Беларуси. В то же время командующий Объединенных сил обороны Сергей Наев рассказал, что на территории Беларуси нет достаточного количества войск для наступления.

 

В учениях были задействованы танки, минометы, СПГ и другая техника. В частности, военные отрабатывали легенду, будто вражеский десант высадился на территории Украины, вблизи объекта критической инфраструктуры.

 
 
 

 

Все фото: Getty Images

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 20 февраля пограничники сообщали, что ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, ударной группировки, готовой к наступлению с севера, в Беларуси нет.

Поддержите УП на Patreon

Темы: войнаУкраинаБеларусьВооруженные силы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ

Премьер Британии: Украина станет членом НАТО, над этим можно работать прямо сейчас

фото, видеоЗащитник Мариуполя из "Азова" Олег Мудрак умер – племянник бойца

Залужный назначил экс-главу ГПУ Луценко командиром взвода ударных дронов - Сарган

видеоВ МИД объяснили, почему Залужного не было на встрече с Байденом

В Госдепе заверили: смена президента США не приведет к изменению поддержки Украины

Все новости...
Путин хочет поглотить Беларусь до 2030 года – журналисты нашли документы Кремля
Россияне обстреливают 8 областей, на Луганщине изымают украинские паспорта – ОВА
В России готовятся к массовой мобилизации студентов-очников - разведка
Путин: Это они развязали войну, а мы использовали силу, чтобы ее остановить
Последние новости
09:12
Премьер Литвы: решения РФ по договору с США о ядерном оружии - новый элемент давления
09:07
Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке "провокации" для нападения на Приднестровье
09:00
Полиция Польши провела секретную операцию в Украине: 5 месяцев разминировали Киевскую область
08:53
В Киев приехал премьер Испании
08:40
Путин на День защитника анонсировал развертывание комплексов "Сармат" и поставки армии "Цирконов"
08:16
Россия является серьезной угрозой для Швеции - глава Службы безопасности
08:09
Защитники за сутки уничтожили 790 оккупантов и подбили 16 танков - Генштаб
08:07
Сын Януковича перевел бизнес в юрисдикцию РФ – СМИ
07:40
Британия наращивает производство оружия для помощи Украине – министр обороны
07:32
Кулеба уверен, что несмотря на потуги РФ ООН одобрит резолюцию с украинской "формулой мира"
Все новости...