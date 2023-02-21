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Военные провели учения возле ЧАЭС: тренировались отражать наступление из Беларуси

Станислав ПогориловВторник, 21 февраля 2023, 09:50
Военные провели учения возле ЧАЭС: тренировались отражать наступление из Беларуси
Фото: Getty Images

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вблизи белорусской границы, Cилы обороны при участии военного руководства провели военные учения.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Цель учений - готовиться к возможному наступлению со стороны Беларуси. В то же время командующий Объединенных сил обороны Сергей Наев рассказал, что на территории Беларуси нет достаточного количества войск для наступления.

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В учениях были задействованы танки, минометы, СПГ и другая техника. В частности, военные отрабатывали легенду, будто вражеский десант высадился на территории Украины, вблизи объекта критической инфраструктуры.

 
 
 

 

Все фото: Getty Images

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Что предшествовало: 20 февраля пограничники сообщали, что ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, ударной группировки, готовой к наступлению с севера, в Беларуси нет.

Темы: войнаУкраинаБеларусьВооруженные силы
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