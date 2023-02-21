Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння – Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння, тобто про обмеження ядерних озброєнь РФ та США.

Джерело: Володимир Путін у виступі 21 лютого

Деталі: Російський президент нагадав, що перший договір про стратегічні наступальні озброєння було укладено між СРСР і США 1991 року – "в умовах зниження напруженості та зміцнення взаємної довіри".

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Він додав, що чинний договір від 2010 року містить пункти про неподільність безпеки, про прямий взаємозв'язок стратегічних наступальних і оборонних озброєнь – але "все це давно забуто, США вийшли з договору щодо ПРО".

За словами Путіна, відносини двох країн деградували, оскільки США намагаються переглянути результати Другої світової війни та будувати світ "по-американськи, де є тільки один господар", заради чого "спланували низку воєн".

Путін зазначив, що на початку лютого 2023 року Північноатлантичний альянс (НАТО) зажадав від Росії повернутися до виконання договору про стратегічні наступальні озброєння, включно з допуском інспекцій на ядерні оборонні об'єкти РФ.

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Пряма мова: "Навіть не знаю, як це назвати: театр абсурду якийсь. Нам відомо, що Захід прямо причетний до спроб київського режиму завдати ударів по базах нашої стратегічної авіації. Використані для цього безпілотники були оснащені і модернізовані за сприяння НАТОвських фахівців. І ось тепер вони хочуть ще й оглядати наші оборонні об'єкти?

У сучасних умовах сьогоднішнього протистояння це звучить як якась маячня просто.

При цьому нам проводити повноцінні інспекції в рамках цього договору не дають. Наші неодноразові заявки про огляд тих чи інших об'єктів залишаються без відповіді або відхиляються з формальних підстав. І перевірити до пуття ми нічого не можемо на тому боці.

США і НАТО прямо говорять про те, що їхня мета – завдати стратегічної поразки Росії. І що, після цього вони як ні в чому не бувало збираються роз'їжджати по наших оборонних об'єктах, зокрема новітніх?

Тиждень тому, наприклад, мною підписано указ про постановку на бойове чергування нових стратегічних комплексів наземного базування. Вони і туди збираються сунути свій ніс, чи що?".

Деталі: На думку Путіна, виступивши з колективною заявою, НАТО "фактично зробило заявку на те, щоб стати учасником договору про стратегічні наступальні озброєння".

"Ми з цим згодні. Будь ласка. Ба більше, вважаємо, що така постановка питання давно назріла", – заявив Путін і додав, що в НАТО, окрім США, ядерним потенціалом володіють Франція і Велика Британія.

За словами російського диктатора, вони теж розвиваються проти РФ, а США прямо висувають Росії "ультиматуми".

Пряма мова: "Змушений заявити сьогодні про те, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Повторю: не виходить із договору, ні, а саме призупиняє свою участь.

Але перш ніж повернутися до обговорення цього питання, ми маємо для себе зрозуміти, на що все-таки претендують такі країни Північноатлантичного альянсу, як Франція і Велика Британія, і як ми будемо враховувати їхні стратегічні арсенали. Тобто сукупний потенційний удар Альянсу.

Вони зараз своєю заявою зробили по суті заявку на участь у цьому процесі. Ну, слава Богу. Давайте, ми не проти. Не потрібно тільки намагатися знову всім брехати, робити з себе поборника миру і розрядки".

Довідка: Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) – це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і Російською Федерацією.

Було три подібних угоди: СНО-1 або START-I від 1991 року (між СРСР та США), СНО-2 або START II від 1992 року (підписана Борисом Єльциним та Джорджем Бушем-старшим) та СНО-3 або New Start від 2010 року (підписана Дмитром Медведєвим та Бараком Обамою). Дію останньої угоди сторони продовжили у лютому 2021 року.

Із договору про обмеження системи протиракетної (ПРО), підписаного 1972 року між США і СРСР, Сполучені Штати вийшли першими: Джордж Буш-молодший оголосив про це 13 грудня 2001 року – угода ще діяла до 12 червня 2002 року.