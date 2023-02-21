Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях – Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, то есть в соглашении об ограничении ядерных вооружений РФ и США.

Источник: Владимир Путин в выступлении 21 февраля

Детали: Российский президент напомнил, что первый договор о стратегических наступательных вооружениях был заключен между СССР и США в 1991 году – "в условиях снижения напряженности и укрепления взаимного доверия".

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Он добавил, что действующий договор от 2010 года содержит пункты о неделимости безопасности, о прямой взаимосвязи стратегических наступательных и оборонительных вооружений – но "все это давно забыто, США вышли из договора по ПРО".

По словам Путина, отношения двух стран деградировали, так как США пытаются пересмотреть результаты Второй мировой войны и строить мир "по-американски, где есть только один господин", ради чего "спланировали череду войн".

Путин отметил, что в начале февраля 2023 года Североатлантический альянс (НАТО) потребовал от России вернуться к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты РФ.

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Прямая речь: "Даже не знаю, как это назвать: театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии НАТОвских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты?

В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто.

При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают. Наши неоднократные заявки об осмотре тех или иных объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным основаниям. И проверить толком мы ничего не можем на той стороне.

США и НАТО прямо говорят о том, что их цель – нанести стратегическое поражение России. И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?

Неделю назад, например, мною подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Они и туда собираются сунуть свой нос, что ли?".

Детали: По мнению Путина, выступив с коллективным заявлением, НАТО "фактически сделало заявку на то, чтобы стать участником договора о стратегических наступательных вооружений".

"Мы с этим согласны. Пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела", – заявил Путин и добавил, что в НАТО, вроме США, ядерным потенциалом располагают Франция и Великобритания.

По словам российского диктатора, они тоже развиваются против РФ, а США прямо выдвигают России "ультиматумы".

Прямая речь: "Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие.

Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса как Франция и Великобритания и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный потенциальный удар Альянса.

Они сейчас своим заявлением сделали по сути заявку на участие в этом процессе. Ну, слав Богу. Давайте, мы не против. Не нужно только пытаться вновь всем врать, делать из себя поборника мира и разрядки".

Справка: Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) – это соглашение об ограничении ядерных вооружений между США и Российской Федерацией.

Было три подобных соглашения: СНВ-1 или START-I от 1991 года (между СССР и США), СНВ-2 или START II от 1992 года (подписано Борисом Ельциным и Джорджем Бушем-старшим) и СНВ-3 или New Start от 2010 года (подписано Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой). Действие последнего соглашения стороны продлили в феврале 2021 года.

Из договора об ограничении системы противоракетной (ПРО), подписанного в 1972 году между США и СССР, Соединенные Штаты вышли первыми: Джордж Буш-младший объявил об этом 13 декабря 2001 года – соглашение еще действовало до 12 июня 2002 года.