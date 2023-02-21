Перебуває в "таёжном тупике": У Зеленського прокоментували послання Путіна

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що президент країни-агресора Володимир Путін у своєму зверненні до депутатів Федеральних зборів, сенаторів, депутатів Держдуми РФ публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що РФ перебуває в безумовному "таёжном тупике".

Реклама:

Деталі: За словами радника голови ОП, Путін показав, що перспективних рішень у нього немає й не буде, "бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови".

"Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті РФ", - додав Подоляк.

Що було раніше: 21 лютого Путін звернувся з посланням до депутатів Федеральних зборів, сенаторів, депутатів Держдуми РФ. Він майже 2 години читав своє послання, але за цей час не оголосив ні про "перемоги" РФ на фронті, ні про оголошення війни, ні про нову хвилю мобілізації.