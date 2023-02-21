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Ні слова про мобілізацію: Путін майже 2 години читав своє послання

Ірина БалачукВівторок, 21 лютого 2023, 12:54
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін майже 2 години читав своє послання Федеральним зборам, але за цей час він не оголосив ні про "перемоги" РФ на фронті, ні про нову хвилю мобілізації.

Джерело: Путін під час послання до Федеральних зборів 21 лютого

Деталі: Путін своє звернення розпочав із того, що рік тому він розпочав так звану СВО (так у Росії називають війну проти України – ред.) нібито для "ліквідації загрози неонацистського режиму" і що "крок за кроком акуратно й послідовно вирішуватиме завдання, які стоять перед нами". 

Російський диктатор повторив завчені мантри про "загрозу НАТО і Заходу", про "постачання зброї Україні", про "утиски жителів Донбасу" і про те, що "це вони розв'язали війну, а ми (Росія – ред.) використали силу, щоб її зупинити".

Він також знову повторив, що "чим більш далекобійні західні системи будуть поставляти в Україну, тим далі Росія буде змушена відсувати загрозу від своїх кордонів".

Путін також не зміг оминути тему "духовних крєпів" і обурився, що західні священики вже благословляють одностатеві шлюби. Російський диктатор пообіцяв "захистити російських дітей від такої деградації".

Він говорив про нібито "повну підтримку росіянами СВО", довго дякував "народу, добровольцям, військовим, лікарям, водіям, які постачають на фронт, вчителям" і обіцяв "негайно відгукуватися на потреби сімей загиблих бійців".

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Путін також заявив, що метою західних санкцій було – змусити росіян страждати, але він запевняє, що дестабілізувати російське суспільство в такий спосіб нібито "не вдалася".

Російський диктатор розповів про те, що вся країна зараз працює "на перемогу", про те, як усі "підприємства нарощують виробництво" і про "величезні перспективи" в різних галузях, які зараз нібито "відкриваються в Росії".

Путін також заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння.

"Росія відповість на будь-які виклики, тому що всі ми одна країна, один великий і згуртований народ, ми впевнені в собі, впевнені у своїх силах, правда за нами. Спасибі", – підсумував Путін.

Передісторія:

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Теми: РосіяПутін
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