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Ні слова про мобілізацію: Путін майже 2 години читав своє послання

Ірина БалачукВівторок, 21 лютого 2023, 11:54
Ні слова про мобілізацію: Путін майже 2 години читав своє послання
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін майже 2 години читав своє послання Федеральним зборам, але за цей час він не оголосив ні про "перемоги" РФ на фронті, ні про нову хвилю мобілізації.

Джерело: Путін під час послання до Федеральних зборів 21 лютого

Деталі: Путін своє звернення розпочав із того, що рік тому він розпочав так звану СВО (так у Росії називають війну проти України – ред.) нібито для "ліквідації загрози неонацистського режиму" і що "крок за кроком акуратно й послідовно вирішуватиме завдання, які стоять перед нами". 

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Російський диктатор повторив завчені мантри про "загрозу НАТО і Заходу", про "постачання зброї Україні", про "утиски жителів Донбасу" і про те, що "це вони розв'язали війну, а ми (Росія – ред.) використали силу, щоб її зупинити".

Він також знову повторив, що "чим більш далекобійні західні системи будуть поставляти в Україну, тим далі Росія буде змушена відсувати загрозу від своїх кордонів".

Путін також не зміг оминути тему "духовних крєпів" і обурився, що західні священики вже благословляють одностатеві шлюби. Російський диктатор пообіцяв "захистити російських дітей від такої деградації".

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Він говорив про нібито "повну підтримку росіянами СВО", довго дякував "народу, добровольцям, військовим, лікарям, водіям, які постачають на фронт, вчителям" і обіцяв "негайно відгукуватися на потреби сімей загиблих бійців".

Путін також заявив, що метою західних санкцій було – змусити росіян страждати, але він запевняє, що дестабілізувати російське суспільство в такий спосіб нібито "не вдалася".

Російський диктатор розповів про те, що вся країна зараз працює "на перемогу", про те, як усі "підприємства нарощують виробництво" і про "величезні перспективи" в різних галузях, які зараз нібито "відкриваються в Росії".

Путін також заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння.

"Росія відповість на будь-які виклики, тому що всі ми одна країна, один великий і згуртований народ, ми впевнені в собі, впевнені у своїх силах, правда за нами. Спасибі", – підсумував Путін.

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Теми: РосіяПутін
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