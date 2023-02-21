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Находится в "таёжном тупике": У Зеленского прокомментировали послание Путина

Станислав ПогориловВторник, 21 февраля 2023, 12:02
Находится в таёжном тупике: У Зеленского прокомментировали послание Путина
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин в своем обращении к депутатам Федерального собрания, сенаторам, депутатам Госдумы РФ публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что РФ находится в безусловном "таёжном тупике".

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Деталі: По словам советника главы ОП, Путин показал, что перспективных решений у него нет и не будет, "потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора".

"Sic transit gloria mundi Путина в парламенте РФ", - добавил Подоляк.

Что предшествовало: 21 февраля Путин обратился с посланием к депутатам Федерального собрания, сенаторам, депутатам Госдумы РФ. Он почти 2 часа читал свое послание, но за это время не объявил ни о "победах" РФ на фронте, ни об объявлении войны, ни о новой волне мобилизации.

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Темы: ПутинвойнаУкраинаРосcия
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