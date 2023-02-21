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Росіяни обстрілюють Херсон: щонайменше 5 загиблих

Валентина РоманенкоВівторок, 21 лютого 2023, 14:22
фото ОК "Південь"

У вівторок 21 лютого російські окупаційні війська тероризують обстрілами Херсон.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook, місцеве видання "Мост", "Суспільне", Оперативне командування "Південь"

Пряма мова: "Херсон під обстрілом. Імовірно "Град". Вже близько 20 вибухів.

Знаходьтеся в укриттях або безпечних місцях".

Деталі: За даними місцевих журналістів, які посилаються на слова очевидців, росіяни обстріляли зокрема центр Херсона, є влучання у зупинку громадського транспорту, де знаходилося багато людей. В результаті обстрілу є декілька загиблих і поранених.

Також "Мост" пише про влучання ракет у житловий будинок в центрі міста.

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Оновлено: Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив "Суспільному", що є щонайменше шестеро загиблих внаслідок обстрілу російськими військами зупинки громадського транспорту у Херсоні.

 
фото ок "Південь"

За даними ОК "Південь", у Херсоні ворог вдарив по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках.

Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, в багатоквартирних – внаслідок прямого влучання загорілися кілька квартир.

На даний момент відомо про 6 загиблих і 12 поранених. Дані уточнюються".

Водночас міськрада Херсона повідомила, що станом на 15.00 внаслідок російського обстрілу Херсона 21 лютого загинули п'ятеро людей, ще 16 – госпіталізовані.

 

Дослівно ОК "Південь": "Просто під час промови кривавого диктатора Путіна про "Мы не воюем с народом Украины" рашисти розстрілювали мирний Херсон і Очаків з реактивних систем залпового вогню.

 

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Теми: Херсонвійна
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