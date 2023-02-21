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Обстріл Херсона: міськрада уточнила кількість загиблих і поранених

Євген КізіловВівторок, 21 лютого 2023, 17:11
фото з місця події, джерело: херсонська міськрада

Внаслідок російського обстрілу Херсона 21 лютого загинули п'ятеро людей, ще 16 – госпіталізовані.

Джерело: Херсонська міська рада, президент Володимир Зеленський і Національна поліція у Telegram

Деталі: Дані надаються станом на 15:00.

Дослівно міськрада: "Станом на зараз 21 людина у Херсоні постраждала від обстрілів армії РФ сьогодні вдень. 5 людей загинули, 16 - знаходяться у лікарнях міста. Їм надається допомога".

Більше деталей: Ситуацію також прокоментував президент Володимир Зеленський.

Пряма мова Зеленського з його телеграм-каналу: "Російська армія масовано обстрілює Херсон.

ВІДЕО ДНЯ

Вчергове нещадно вбиває мирне населення.

Є влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту. Внаслідок цих терористичних ударів, на жаль, є постраждалі та загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних.

Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України".

Оновлено: Пізніше інформацію про п'ятьох загиблих підтвердила Національна поліція.

За її даними, внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню попередньо травмовано 16 громадян, 5 людей загинули, 4 з них - безпосередньо на зупинці громадського транспорту.

Повідомляється, що під удар російської армії потрапили зупинка громадського транспорту, Центр служби крові, багатоквартирні будинки. Снарядами пошкоджені магазини, лінії електропередач та автомобілі.

Поліцейські надали допомогу постраждалим та евакуювали людей із пошкоджених квартир.

Що передувало: У вівторок 21 лютого вдень російські окупаційні війська імовірно "Градами" обстріляли Херсон, зокрема центр міста. Було влучання в зупинку громадського транспорту, де знаходилося багато людей, а також у житловий будинок.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих.

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Теми: Херсонобстрілжертви
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