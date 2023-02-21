Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреливают Херсон: по меньшей мере 5 погибших

Валентина РоманенкоВторник, 21 февраля 2023, 14:22
фото ОК "Юг"

Во вторник 21 февраля российские оккупационные войска терроризируют обстрелами Херсон.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Facebook, местное издание "Мост", "Суспільне", Оперативное командование "Юг"

Прямая речь: "Херсон под обстрелом. Предположительно "Град". Уже около 20 взрывов.

Находитесь в укрытиях или безопасных местах".

Детали: По данным местных журналистов, которые ссылаются на слова очевидцев, россияне обстреляли в частности центр Херсона, есть попадание в остановку общественного транспорта, где находилось много людей. В результате обстрела есть несколько погибших и раненых.

 
фото ОК "Юг"

Также "Мост" пишет о попадании ракет в жилой дом в центре города.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил "Суспільному", что есть по меньшей мере шестеро погибших в результате обстрела российскими войсками остановки общественного транспорта в Херсоне.

По данным ОК "Юг", в Херсоне враг ударил по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям.

 

Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных - в результате прямого попадания загорелись несколько квартир.

На данный момент известно о 6 погибших и 12 раненых. Данные уточняются.

В то же время горсовет Херсона сообщил, что по состоянию на 15.00 в результате российского обстрела Херсона 21 февраля погибли пять человек, еще 16 - госпитализированы.

Дословно ОК "Юг": "Просто во время речи кровавого диктатора Путина о "Мы не воюем с народом Украины" рашисты расстреливали мирный Херсон и Очаков из реактивных систем залпового огня".

 

Поддержите УП на Patreon

Темы: Херсонвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский проведет пресс-конференцию 24 февраля

Разведка Британии: от командующего силами РФ хотят "побед" под Угледаром, но это маловероятно

В Киев приехал премьер Испании

США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ

Премьер Британии: Украина станет членом НАТО, над этим можно работать прямо сейчас

фото, видеоЗащитник Мариуполя из "Азова" Олег Мудрак умер – племянник бойца

Все новости...
В Еврокомиссии с настороженностью отнеслись к "мирному плану" Китая по Украине
Путин поручил подготовиться к ядерным испытаниям: говорит, что США создают новое оружие
Ни слова о мобилизации: Путин почти 2 часа читал свое послание
РФ вызвала посла США: выражает претензии за поддержку Украины
Последние новости
11:53
Суд отказал ряду компаний в исках против Приватбанка по национализации
11:40
фото10°С мороза: как выглядит заснеженный Поп Иван утром
11:32
В Киеве и области объявлена воздушная тревога: ПВО охотится на вражеский дрон
11:31
В МИД посоветовали Сийярто съездить "за советом" в Братиславу, где на днях послали Орбана
11:30
На Берлинале призвали освободить Максима Буткевича из российского плена
11:18
В энергосистеме нет ограничений, несмотря на похолодание – Минэнерго
11:18
На границе с Черниговщиной заметили движение техники без опознавательных знаков – ОК "Север"
11:08
Возле Угледара и Бахмута ожесточенные бои, Авдеевка и Часов Яр под огнем оккупантов - ОВА
11:05
Украина не будет использовать западные истребители для ударов по России - Кулеба
10:58
МОН планирует провести по Украине измерения "образовательных разрывов"
Все новости...