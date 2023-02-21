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Россияне обстреливают Херсон: по меньшей мере 5 погибших

Валентина РоманенкоВторник, 21 февраля 2023, 13:22
Россияне обстреливают Херсон: по меньшей мере 5 погибших
фото ОК "Юг"

Во вторник 21 февраля российские оккупационные войска терроризируют обстрелами Херсон.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Facebook, местное издание "Мост", "Суспільне", Оперативное командование "Юг"

Прямая речь: "Херсон под обстрелом. Предположительно "Град". Уже около 20 взрывов.

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Детали: По данным местных журналистов, которые ссылаются на слова очевидцев, россияне обстреляли в частности центр Херсона, есть попадание в остановку общественного транспорта, где находилось много людей. В результате обстрела есть несколько погибших и раненых.

 
фото ОК "Юг"

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Также "Мост" пишет о попадании ракет в жилой дом в центре города.

Обновлено: Пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил "Суспільному", что есть по меньшей мере шестеро погибших в результате обстрела российскими войсками остановки общественного транспорта в Херсоне.

По данным ОК "Юг", в Херсоне враг ударил по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям.

 

Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных - в результате прямого попадания загорелись несколько квартир.

На данный момент известно о 6 погибших и 12 раненых. Данные уточняются.

В то же время горсовет Херсона сообщил, что по состоянию на 15.00 в результате российского обстрела Херсона 21 февраля погибли пять человек, еще 16 - госпитализированы.

Дословно ОК "Юг": "Просто во время речи кровавого диктатора Путина о "Мы не воюем с народом Украины" рашисты расстреливали мирный Херсон и Очаков из реактивных систем залпового огня".

 

Темы: Херсонвойна
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