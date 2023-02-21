Військові проводять тренування з оборони Києва від ворога з півночі
Українські захисники з 21 лютого впродовж кількох днів проведуть навчання з оборони Києва від ворога з північного напрямку.
Джерело: Київська міська військова адміністрація із посиланням на начальника КМВА Сергій Попко
Пряма мова: "З 21-го лютого і протягом кількох наступних днів угруповання сил і засобів оборони Києва проводить навчання по захисту столиці.
За сценарієм, ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку. Завдання сил і засобів оборони Києва – під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс завдань по обороні столиці".
Деталі: Крім того, військові також проведуть навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій. У тренуванні також візьме участь Київська міська військова адміністрація та районні державні адміністрації.
Водночас Попко наголосив, що наразі загроза нападу на Київ із півночі є мінімальною. Ситуація є стабільною та контрольованою.