Військові проводять тренування з оборони Києва від ворога з півночі

Українські захисники з 21 лютого впродовж кількох днів проведуть навчання з оборони Києва від ворога з північного напрямку.

Джерело: Київська міська військова адміністрація із посиланням на начальника КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "З 21-го лютого і протягом кількох наступних днів угруповання сил і засобів оборони Києва проводить навчання по захисту столиці.

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За сценарієм, ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку. Завдання сил і засобів оборони Києва – під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс завдань по обороні столиці".

Деталі: Крім того, військові також проведуть навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій. У тренуванні також візьме участь Київська міська військова адміністрація та районні державні адміністрації.

Водночас Попко наголосив, що наразі загроза нападу на Київ із півночі є мінімальною. Ситуація є стабільною та контрольованою.