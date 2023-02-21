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Военные проводят тренировки по обороне Киева от врага с севера

Татьяна ЛозовенкоВторник, 21 февраля 2023, 13:15
Военные проводят тренировки по обороне Киева от врага с севера
фото: КГВА

Украинские защитники с 21 февраля в течение нескольких дней проведут учения по обороне Киева от врага с северного направления.

Источник: Киевская городская военная администрация со ссылкой на начальника КГВА Сергей Попко

Прямая речь: "С 21-го февраля и в течение нескольких следующих дней группировка сил и средств обороны Киева проводит учения по защите столицы. 

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По сценарию, враг проводит наступательную операцию с северного направления. Задача сил и средств обороны Киева - под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы".

Детали: Кроме того, военные также проведут учения по защите гражданского населения в условиях боевых действий. В тренировке также примет участие Киевская городская военная администрация и районные государственные администрации.

В то же время Попко отметил, что сейчас угроза нападения на Киев с севера является минимальной. Ситуация является стабильной и контролируемой.

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Темы: Киеввойна
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