У Білорусі хочуть ввести смертну кару за держзраду: закон пройшов 2 читання

Палата представників Білорусі у другому читанні затвердила проєкт змін до Кримінального кодексу, яким передбачено введення смертної кари за держзраду.

Джерело: білоруське державне видання Белта, Палата представників Національних зборів РБ

Дослівно Палата представників Нацзборів: "Законопроєктом передбачається: можливість застосування виключної міри покарання у вигляді смертної кари до посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 КК "Зрада державі"".

Деталі: А також закон передбачає збільшення штрафу з 5 до 50 тисяч базових величин за вчинення злочинів "проти миру і безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров'я населення і держави".

Крім того, документ збільшує до 10 діб термін, на який може бути затримана особа за підозрою в держзраді, змові з метою захоплення державної влади, шпигунстві, акті тероризму або диверсії, і до 20 діб термін, протягом якого такій особі має бути пред'явлене обвинувачення.

Проєкт закону "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності" ухвалили в першому читанні 7 грудня 2022 року.

Проєкт закону ще має схвалити Рада Республіки (верхня палата парламенту), а потім документ має підписати самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

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