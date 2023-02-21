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В Беларуси хотят ввести смертную казнь за госизмену: закон прошел 2 чтения

Ирина БалачукВторник, 21 февраля 2023, 14:00
В Беларуси хотят ввести смертную казнь за госизмену: закон прошел 2 чтения
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Палата представителей Беларуси во втором чтении утвердила проект изменений в Уголовный кодекс, которым предусматривается введение смертной казни за госизмену.

Источник: белорусское государственное издание Белта, Палата представителей Национального собрания РБ

Дословно Палата представителей Нацсобрания: "Законопроектом предусматривается: возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное статьей 356 УК "Измена государству"".

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Детали: А также закон предусматривает увеличение штрафа с 5 до 50 тысяч базовых величин за совершение преступлений "против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства".

Кроме того, документ увеличивает до 10 суток срок, на который может быть задержано лицо по подозрению в госизмне, заговору с целью захвата государственной власти, шпионаже, акте терроризма или диверсии, и до 20 суток срок, в течение которого таким лицам должно быть предъявлено обвинение. 

Проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" был принят в первом чтении 7 декабря 2022 года. 

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Проект закона еще должен одобрить Совет Республики (верхняя палата парламента), а затем документ должен подписать самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Беларусь – единственная страна в Европе, которая все еще применяет смертную казнь в качестве меры наказания. Казнь происходит через расстрел.

Темы: Беларусьгосизмена
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