Росія не давала жодних гарантій щодо поїздки Байдена до Києва – Салліван
Вівторок, 21 лютого 2023, 14:11
Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван підтвердив, що Росія була попереджена про візит президента Джо Байдена до Києва, але російська сторона не давала жодних гарантій безпеки.
Джерело: "Financial Times"
Пряма мова Саллівана: "Вони тільки підтвердили отримання повідомлення. Не було обміну. Це було просто повідомлення і підтвердження отримання, жодних гарантій (безпеки – ред.)".
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Деталі: За його словами, для того, щоб російську сторону не здивувало посилення заходів безпеки, були надані подробиці графіку президента США.
Що було раніше:
- Президент США Джозеф Байден перебуває з неанонсованим візитом у Києві 20 лютого.
- Американські посадовці перед візитом Джо Байдена до Києва сконтактували з росіянами, щоб гарантувати відсутність будь-яких моментів, які могли б призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами.
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