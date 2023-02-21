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Росія не давала жодних гарантій щодо поїздки Байдена до Києва – Салліван

Станіслав ПогоріловВівторок, 21 лютого 2023, 15:11
ДЖЕЙК САЛЛІВАН, ФОТО GETTY IMAGES

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван підтвердив, що Росія була попереджена про візит президента Джо Байдена до Києва, але російська сторона не давала жодних гарантій безпеки.

Джерело: "Financial Times"

Пряма мова Саллівана: "Вони тільки підтвердили отримання повідомлення. Не було обміну. Це було просто повідомлення і підтвердження отримання, жодних гарантій (безпеки – ред.)".

Деталі: За його словами, для того, щоб російську сторону не здивувало посилення заходів безпеки, були надані подробиці графіку президента США.

Що було раніше:

  • Президент США Джозеф Байден перебуває з неанонсованим візитом у Києві 20 лютого. 
  • Американські посадовці перед візитом Джо Байдена до Києва сконтактували з росіянами, щоб гарантувати відсутність будь-яких моментів, які могли б призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами.

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Теми: БайденКиївРосіявійна
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