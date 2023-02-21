Росія не давала жодних гарантій щодо поїздки Байдена до Києва – Салліван

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван підтвердив, що Росія була попереджена про візит президента Джо Байдена до Києва, але російська сторона не давала жодних гарантій безпеки.

Джерело: "Financial Times"

Пряма мова Саллівана: "Вони тільки підтвердили отримання повідомлення. Не було обміну. Це було просто повідомлення і підтвердження отримання, жодних гарантій (безпеки – ред.)".

Деталі: За його словами, для того, щоб російську сторону не здивувало посилення заходів безпеки, були надані подробиці графіку президента США.

Що було раніше: