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Россия не давала никаких гарантий относительно поездки Байдена в Киев - Салливан

Станислав ПогориловВторник, 21 февраля 2023, 14:11
Россия не давала никаких гарантий относительно поездки Байдена в Киев - Салливан
ДЖЕЙК САЛЛИВАН, ФОТО GETTY IMAGES

Советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан подтвердил, что Россия была предупреждена о визите президента Джо Байдена в Киев, но российская сторона не давала никаких гарантий безопасности.

Источник: "Financial Times"

Прямая речь Салливана: "Они только подтвердили получение сообщения. Не было обмена. Это было просто сообщение и подтверждение получения, никаких гарантий (безопасности - ред.)".

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Детали: По его словам, для того, чтобы российскую сторону не удивило усиление мер безопасности, были предоставлены подробности графика президента США.

Что предшествовало:

  • Президент США Джозеф Байден находится с неанонсированным визитом в Киеве 20 февраля.
  • Американские чиновники перед визитом Джо Байдена в Киев сконтактировали с россиянами, чтобы гарантировать отсутствие каких-либо моментов, которые могли бы привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами.

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Темы: БайденКиевРосcиявойна
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