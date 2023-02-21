Россия не давала никаких гарантий относительно поездки Байдена в Киев - Салливан
Вторник, 21 февраля 2023, 15:11
Советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан подтвердил, что Россия была предупреждена о визите президента Джо Байдена в Киев, но российская сторона не давала никаких гарантий безопасности.
Источник: "Financial Times"
Прямая речь Салливана: "Они только подтвердили получение сообщения. Не было обмена. Это было просто сообщение и подтверждение получения, никаких гарантий (безопасности - ред.)".
Детали: По его словам, для того, чтобы российскую сторону не удивило усиление мер безопасности, были предоставлены подробности графика президента США.
Что предшествовало:
- Президент США Джозеф Байден находится с неанонсированным визитом в Киеве 20 февраля.
- Американские чиновники перед визитом Джо Байдена в Киев сконтактировали с россиянами, чтобы гарантировать отсутствие каких-либо моментов, которые могли бы привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами.