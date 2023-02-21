Россия не давала никаких гарантий относительно поездки Байдена в Киев - Салливан

Советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан подтвердил, что Россия была предупреждена о визите президента Джо Байдена в Киев, но российская сторона не давала никаких гарантий безопасности.

Источник: "Financial Times"

Прямая речь Салливана: "Они только подтвердили получение сообщения. Не было обмена. Это было просто сообщение и подтверждение получения, никаких гарантий (безопасности - ред.)".

Детали: По его словам, для того, чтобы российскую сторону не удивило усиление мер безопасности, были предоставлены подробности графика президента США.

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