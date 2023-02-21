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Суд заборонив Партію регіонів

Валентина РоманенкоВівторок, 21 лютого 2023, 15:54
колаж уп

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Партії регіонів.

Джерело: рух "Чесно", пресслужби СБУ та ДБР

Деталі: Як повідомив помічник судді Сергія Кузьмича, 21 лютого задовольнив заяву Міністерства юстиції та Служби безпеки України.

У Державному бюро розслідувань зазначають, що зокрема надали матеріали щодо протиправних дій керівництва Партії регіонів під час підписання та ратифікації так званих Харківських угод, а також злочинів вчинених ними під час подій Революції Гідності.

Співробітники Служби безпеки і ДБР задокументували злочинні дії "регіоналів" та ініціювали передачу 100% "партійного" майна в дохід України.

Рішення суду стосується всіх активів забороненої партії та її структурних підрозділів в різних областях нашої держави.

Вказано, що наразі експерти встановлюють вартість цього майна.

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Раніше рух Чесно" писав, що депутати на тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини та Луганщини залишаються все ще з повноваженнями.

На цих територіях діє досі склад місцевих рад, обраний ще 2010 року на чергових місцевих виборах. Оскільки на окупованих територіях не проходили чергові вибори у 2015 та 2020 роках, то склад рад там з того часу не змінився, і ці депутати досі мають мандати.

Нагадаємо: У 2022 році за ініціативи Міністерства юстиції суд заборонив 16 політичних партій: ОПЗЖ, "Опозиційний блок", Партію Шарія, партію "НАШІ", Комуністичну партію та інші.

Наразі у парламенті з різною інтенсивністю відбуваються дискусії щодо майбутнього представників заборонених партій у місцевих радах та у парламенті.

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Теми: Партія регіонівСБУсудМін'юст
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