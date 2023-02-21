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Суд запретил Партию регионов

Валентина РоманенкоВторник, 21 февраля 2023, 15:54
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Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Партии регионов.

Источник: движение "Чесно", пресслужбы СБУ и ГБР

Детали: Как сообщил помощник судьи Сергея Кузьмича, 21 февраля суд удовлетворил заявление Министерства юстиции и Службы безопасности Украины.

В Государственном бюро расследований отмечают, что в частности предоставили материалы о противоправных действиях руководства Партии регионов при подписании и ратификации так называемых Харьковских соглашений, а также преступлений совершенных ими во время событий Революции Достоинства.

Сотрудники Службы безопасности и ГБР задокументировали преступные действия "регионалов" и инициировали передачу 100% "партийного" имущества в доход Украины.

Решение суда касается всех активов запрещенной партии и ее структурных подразделений в различных областях нашего государства.

Указано, что сейчас эксперты устанавливают стоимость этого имущества.

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Ранее "Чесно" писало, что депутаты на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей остаются все еще с полномочиями.

На этих территориях действует до сих пор состав местных советов, избранный еще в 2010 году на очередных местных выборах. Поскольку на оккупированных территориях не проходили очередные выборы в 2015 и 2020 годах, то состав советов там с тех пор не изменился, и эти депутаты до сих пор имеют мандаты.

Напомним: В 2022 году по инициативе Министерства юстиции суд запретил 16 политических партий: ОПЗЖ, "Оппозиционный блок", Партию Шария, партию "НАШИ", Коммунистическую партию и другие.

Сейчас в парламенте с разной интенсивностью происходят дискуссии относительно будущего представителей запрещенных партий в местных советах и в парламенте.

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Темы: Партия регионовСБУсудМинюст
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