Путін побачив "нацизм" в українській бригаді "Едельвейс", але така сама назва була і в Росгвардії

Президент Росії Володимир Путін у своєму посланні назвав "проявом неонацизму" появу в Україні бригади ЗСУ "Едельвейс", однак російський диктатор забув, що загони під назвою "Едельвейс" існували і у складі ФСВП та Росгвардії.

Джерело: Путін під час послання до Федеральних зборів 21 лютого, російське видання "Агентство"

Пряма мова Путіна: "Нещодавно одній із бригад ЗСУ, соромно сказати (соромно нам, їм ні), присвоїли найменування "Едельвейс", як гітлерівській дивізії, що брала участь у депортації євреїв, стратах військовополонених, у каральних операціях проти партизанів Югославії, Італії, Чехословаччини та Греції. Неонацисти не приховують, чиїми спадкоємцями вони себе вважають. Дивно, що на Заході цього ніхто з влади не помічає".

Деталі: "Агентство" зазначає, що Путін фактично процитував слова російського пропагандиста Дмитра Кисельова, озвучені ним 19 лютого в програмі "Вести недели". Тоді російське телебачення звинуватило владу України в тому, що вона нібито "легалізувала" "фашистський "Едельвейс"".

Водночас видання нагадує, що в Росії ще кілька років тому у внутрішніх військах, які увійшли до Росгвардії, теж існував свій підрозділ "Едельвейс". Зокрема таку назву у 2010-х роках носив загін спеціального призначення внутрішніх військ, який тепер називається "Авангард". Цей загін дислокований у Ставропольському краї. На шевроні загону було зображення квітки. За даними "Агентства", російський "Едельвейс" змінив назву не пізніше 2018 року.

Також повідомляють, що ще один підрозділ "Едельвейс" був створений на Алтаї у 1993 році у ФСВП та існував щонайменше до 2018 року. Це був спецназ служби по Республіці Алтай.