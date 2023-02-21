Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін побачив "нацизм" в українській бригаді "Едельвейс", але така сама назва була і в Росгвардії

Ірина БалачукВівторок, 21 лютого 2023, 15:54
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін у своєму посланні назвав "проявом неонацизму" появу в Україні бригади ЗСУ "Едельвейс", однак російський диктатор забув, що загони під назвою "Едельвейс" існували і у складі ФСВП та Росгвардії.

Джерело: Путін під час послання до Федеральних зборів 21 лютого, російське видання "Агентство"

Пряма мова Путіна: "Нещодавно одній із бригад ЗСУ, соромно сказати (соромно нам, їм ні), присвоїли найменування "Едельвейс", як гітлерівській дивізії, що брала участь у депортації євреїв, стратах військовополонених, у каральних операціях проти партизанів Югославії, Італії, Чехословаччини та Греції. Неонацисти не приховують, чиїми спадкоємцями вони себе вважають. Дивно, що на Заході цього ніхто з влади не помічає".

Деталі: "Агентство" зазначає, що Путін фактично процитував слова російського пропагандиста Дмитра Кисельова, озвучені ним 19 лютого в програмі "Вести недели". Тоді російське телебачення звинуватило владу України в тому, що вона нібито "легалізувала" "фашистський "Едельвейс"". 

Водночас видання нагадує, що в Росії ще кілька років тому у внутрішніх військах, які увійшли до Росгвардії, теж існував свій підрозділ "Едельвейс". Зокрема таку назву у 2010-х роках носив загін спеціального призначення внутрішніх військ, який тепер називається "Авангард". Цей загін дислокований у Ставропольському краї. На шевроні загону було зображення квітки. За даними "Агентства", російський "Едельвейс" змінив назву не пізніше 2018 року.

Також повідомляють, що ще один підрозділ "Едельвейс" був створений на Алтаї у 1993 році у ФСВП та існував щонайменше до 2018 року. Це був спецназ служби по Республіці Алтай.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ПутінРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

документ, оновлено від 12:58Рада забрала мандат у Трухіна, він раніше написав заяву

відео Путін зізнався, що сам насилу б вислухав 2 години своєї балаканини

відеоПовітряні сили показали німецький Gepard на полюванні

Фінляндія передасть Україні три своїх Leopard 2

фотоСтоличний блогер "поклав до кишені" 340 тисяч донатів для ЗСУ

оновлено від 13:40Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині: влучили в адміністрацію, під завалами люди

Усі новини...
Путін
США про рішення Путіна розірвати ядерний договір: Прикро і безвідповідально
"Ніхто не атакує РФ": у США назвали абсурдними антизахідні звинувачення Путіна
Путін доручив підготуватись до ядерних випробувань: каже, що США створюють нову зброю
Останні новини
14:23
Ірак дозволить торгівлю з Китаєм в юанях
14:21
Рада відсторонила Лероса від засідань: він каже, що через критику у бік Єрмака
14:11
За рік РФ випустила по Україні понад 5 тисяч ракет і завдала майже 3,5 тисячі авіаударів – Генштаб
14:09
фотоБанк Естонії передав НБУ ще понад 140 тисяч євро від продажу присвячених Україні монет
14:04
Церковникам УПЦ МП суди вже винесли 7 обвинувальних вироків – СБУ
14:02
Єврокомісія заборонила співробітникам користуватися TikTok
14:02
документ, оновлено від 12:58Рада забрала мандат у Трухіна, він раніше написав заяву
13:57
Mercedes-Benz в партнерстві з Google планують створити "суперкомп’ютери" для авто
13:40
відео Путін зізнався, що сам насилу б вислухав 2 години своєї балаканини
13:33
Медики врятували підлітка з Бахмута, в якого уламок снаряда застряг біля серця
Усі новини...