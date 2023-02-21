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Путин увидел "нацизм" в украинской бригаде "Эдельвейс", но такое же название было и в Росгвардии

Ирина БалачукВторник, 21 февраля 2023, 15:54
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин в своем послании назвал "проявлением неонацизма" появление в Украине бригады ВСУ "Эдельвейс", однако российский диктатор забыл, что отряды под названием "Эдельвейс" существовали и в составе ФСИН и Росгвардии.

Источник: Путин во время послания к Федеральному собранию 21 февраля, российское издание "Агентство"

Прямая речь Путина: "Недавно одной из бригад ВСУ, стыдно сказать (стыдно нам, им нет) присвоили наименование "Эдельвейс", как гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации евреев, казнях военнопленных, в карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии и Греции. Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из властей не замечает".

Детали: "Агентство" отмечает, что Путин фактически процитировал слова российского пропагандиста Дмитрия Киселева, озвученные им 19 февраля в программе "Вести недели". Тогда российское телевидение обвинило власти Украины в том, что они якобы "легализовали" "фашистский "Эдельвейс"".  

Вместе с тем издание напоминает, что в России еще несколько лет назад во внутренних войсках, которые вошли в Росгвардию, тоже существовало свое подразделение "Эдельвейс". В частности такое название в 2010-х годах носил отряд специального назначения внутренних войск, который теперь называется "Авангард". Этот отряд дислоцирован в Ставропольском крае. На шевроне отряда было изображение цветка. По данным "Агентства", российский "Эдельвейс" сменил название не позднее 2018 года.

Также сообщается, что еще одно подразделение "Эдельвейс" было создано на Алтае в 1993 году во ФСИН и существовало как минимум до 2018 года. Это был спецназ службы по Республике Алтай.

 

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Темы: ПутинРосcия
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